特朗普指华干预2020年大选 窃取2.2亿选民资料 中国驻美使馆否认

美国总统特朗普在周四晚（16日）发表全国电视讲话，指控中国中国干预2020年总统大选，自当年大选周期开始，发动史上最大规模的选举数据干扰行动，非法获取2.2亿份美国选民资料。中国驻美大使馆发言人否认指控，强调北京从未干预美国大选。

外媒较早前已报道，白宫正考虑利用这场全国电视讲话披露与中国是否有意图或能力干预2020年美国大选相关的敏感情报，而特朗普一直声称那场大选遭到窃取。

中方否认特朗普指控，指从未干预美国大选。法新社

特朗普在全国讲话中重提2020年大选遭到窃取的阴谋论。法新社

白宫东厅转播特朗普全国电视讲话。法新社

特朗普发表全国电视讲话，针对2020年大选舞弊阴谋论。法新社

指美投票系统现惊人漏洞

特朗普在白宫演说时表示，他正在解密大量情报资料，这些资料显示，包括中国非法取得2.2亿份美国选民档案。他又指美国投票系统出现「令人震惊的漏洞」，声称「我们再也无法观看被窃取的选举」，指的是他2020年总统大选败给民主党对手拜登的情景。

他指出，这场资料外泄事件是一场前所未有的选举安全噩梦。他说：「「从2020年选举周期开始，中国进行了被认为是史上最大规模的选举数据干扰。」

称4州逾25万非公民登记为选民

特朗普还声称，有超过25万名非美国公民在4个州登记为选民。

中国驻美大使馆发言人则表示，北京过去从未、将来也绝不会干预美国总统大选。

路透社报道，2021年一份美国情报界非机密评估报告发现，没有任何迹象显示有外国行为试图或成功窃取2020年总统选举的任何资料，包括选民登记、选票、点票或最终选举结果。

点名ABC及NBC参与选举阴谋 吁吊销牌照

特朗普又点名美国广播公司（ABC）和全国广播公司（NBC）新闻网，指他们和其他媒体参与一场选举阴谋，呼吁撤销他们的牌照。特朗普说：「他们和媒体中的其他人都是阴谋的一部分。这种诈骗应该会吊销他们的执照，他们免费使用我们价值数十亿美元的公共广播频道，半毛钱都没付。」

他又表示，美国正面临严重的社会和经济困境，包括犯罪率、非法移民等问题，称「别人都在笑话我们国家」。

针对ABC及NBC表示不会直播其讲话，特朗普称这些媒体为「骗子」，并扬言「没有播出讲话的媒体都应该被吊销营业牌照」。

2大主流传媒拒直播讲话

美国广播公司新闻网发言人表示，ABC将透过串流平台ABC News Live及ABC News Radio转播特朗普的演说，但不会在无线电视频道播出。

根据知情人士透露，全国广播公司新闻网计划透过旗下免费串流服务NBC News NOW转播总统演说，但不会在主要无线电视频道播出。