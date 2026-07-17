白宫内幕交易 | 下注特朗普演说获利逾78万 御用提词员遭白宫停职

美国总统特朗普一名提词机操作员，涉嫌在预测市场平台Kalshi上就特朗普发言的特定字词提前下注，获利逾10万美元（78万港元），已遭白宫停职。

这名叫佩雷斯（Gabriel Perez）的提词机操作员，自2016年总统竞选以来一直负责特朗普发言的提词器工作。目前，商品期货交易委员会（CFTC）正在调查此事。

佩雷斯自2016年总统竞选以来一直负责特朗普发言的提词机工作。路透社

特朗普部分发言会用提词机。法新社

特朗普对事件表示遗憾。美联社

大部分获利遭冻结

刚休完产假回到白宫的新闻秘书莱维特在新闻发布会上表示，该提词器操作员正在接受调查，他已被停职，不会参与周四晚总统向全国发表讲话时的提词器操作工作。

莱维特透露，特朗普已知晓此事，他认为这事令人遗憾，简直是耻辱。

市场平台发现可疑交易

Kalshi表示，因分析师察觉到异常状况，已向商品期货交易委员会通报与特朗普演说相关的可疑交易活动。

Kalshi执法主管迪诺特（Robert DeNault）发声明表示：「我们的监控团队在平台展开调查后立即标记这些交易，并将相关情况转交给商品期货交易委员会。」

Kalshi指，这名提词机作员获利超过10万美元，在被提领前就已遭平台冻结，而他目前正就和解事宜进行谈判。

在预测市场平台，用户可以对公开演讲中可能出现的短语和特定词语进行投注。

下注国情咨文及另外逾10场演说

商品期货交易委员会调查人员发现，佩雷斯涉嫌在Kalshi就特朗普2月国情咨文演说及另外10多场演说下注，包括12月的黄金时间演说、1月在瑞士达沃斯世界经济论坛的讲话，以及3月特朗普在荣誉勋章颁奖典礼上的致辞。3月稍后，白宫发布内部备忘录，警告职员不得利用非公开资讯在预测市场下注。

消息人士指，在特朗普所有幕僚中，佩雷斯通常是几乎所有总统预先准备好的讲稿的最后把关者，且经常亲自接收特朗普的最后一刻修改。他此前曾因2021年1月6日国会山庄袭击事件前特朗普讲稿的修改，而受到国会和联邦调查人员的审查。

特朗普脱稿时 中途退出赌注

消息人士又说，在某些情况下，当特朗普跳过包含佩雷斯曾下注会提及词语的讲稿部分时，调查人员发现佩雷斯会在演说中途退出某些赌注。

据知情人士透露，佩雷斯在近几个月接受监管机构问话时承认了部分交易。