男子深夜开车惊见后座女尸同行  车锁故障无锁疑避雨病发亡

泰国发生一宗令人毛骨悚然的离奇事件。一名男子深夜开车抵达目的地后，惊觉后座竟然躺著一具身份不明的女尸，在完全不知情的情况下，一路上与死者「同车共乘」。他透露，自己是在伸手拿副驾驶座上的包包时，突然感觉有东西碰到他的背部，一转头才发现是一只女性的脚，大感震惊并随即报警。

死者无表面伤痕 死亡仅数小时

外媒报道指，该名61岁的男子猜纳辛（Chanasin），在当地市场经营肉摊生意。事发前一天收摊之后，他如常开车返回住处，但由于车辆的门锁系统发生故障，因此车辆当时并未上锁，不料竟为这宗离奇事件埋下伏线。

隔天一早，猜纳辛开车前往市场准备营业，途中一直未有察觉车内有任何异状。就在车辆快要抵达目的地前，他伸手去拿副驾驶座上的袋子，突然感觉背后好像有异物碰到了他的背部。猜纳辛转头一看，赫然发现疑似是人类的脚部。他随即打开车内灯查看，这才惊恐地确认后座正躺著一具女尸，吓得他立刻打电话报警求助。

警方接获报案后，不敢掉以轻心，立刻联同法医及相关办案人员赶到现场调查。人员在涉事车辆的后座，发现一名年约六十至七十岁的女性死者，其身上并无携带任何身份证明文件。调查人员表示，女性死者当时倚靠著后座的椅背，经初步检视后，未有发现明显的外伤或遭受攻击的迹象。警方根据尸体状况研判，她当时死亡时间已有数个小时。

现场消息指出，车主猜纳辛明显受到极大惊吓。猜纳辛向警方坚称，自己从未见过该名女子，亦全盘否认与其死亡有任何关联。

为何车上会无故出现一具女尸呢？他根据自身车锁坏掉的情况推测，该名女子可能是为了躲雨或休息，趁车辆停放于屋外期间、车门未有上锁时，自行打开车门进入车内后座，怀疑她最终可能死于潜在的突发疾病。

目前，警方已把该具女尸送往法医研究所进行详细的验尸，同时在车内采集包括指纹在内的相关迹证，以协助确认死者的真实身份，并进一步厘清整宗离奇案发经过。