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Truth Social推付费服务 可最快取得特朗普贴文 抢占市场先机

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更新时间：09:29 2026-07-17 HKT
发布时间：09:29 2026-07-17 HKT

特朗普媒体与科技集团（Trump Media & Technology Group）周四宣布推出一项推出一项名为Truth API的付费服务，让社交平台Truth Social的付费客户能以最快速度看到特朗普的贴文。新服务预计8月正式上线，目前已有客户预先签约，但收费标准尚未公布。

由于特朗普贴文经常引发股市、汇市及油市等金融市场剧烈波动，这项服务料受金融业界关注，等于将美国总统的市场影响力商品化，让付费客户最快取得资讯，抢占交易先机。

特朗普贴文经常引发股市、汇市及油市等金融市场剧烈波动。路透社
特朗普贴文经常引发股市、汇市及油市等金融市场剧烈波动。路透社
特朗普媒体将出售更快取得总统贴文的资讯，令Truth Social成商机。路透社
特朗普媒体将出售更快取得总统贴文的资讯，令Truth Social成商机。路透社
媒体一直关注特朗普在Truth Social的贴文。路透社
媒体一直关注特朗普在Truth Social的贴文。路透社

毫秒间取得贴文资讯 8月上线

这项Truth API的服务，标榜能提供最高权限Truth Social帐号的即时贴文存取，其中包括拥有1290万名追踪者的特朗普帐号，提供10个最具影响力帐户的贴文，速度快过平台一般推送通知，能在毫秒间提供，是专为那些最易受讯息延迟成本影响的机构、例如算法交易公司设计。付费客户将能在贴文对外公开前几毫秒，率先取得发文内容。

特朗普媒体与科技集团表示，以往追踪Truth  Social贴文的公司只能仰赖人工监控，新服务补足了即时存取的需求。此举是该公司将自有资产套现策略的一环。

特朗普频繁透过Truth Social谈论伊朗战事、美国股市等议题，他的发文常被演算法交易系统即时解读，带动全球金融市场剧烈震荡，短时间内就可能让资产市值增加或蒸发数十亿美元。

民主党参议员批评让华尔街交易员致富

对高频交易商而言，速度就是竞争力。这类公司每天执行数万笔交易，每年投入数百万美元建置高速网络、购买即时数据，只为比竞争对手快上几微秒甚至更短的时间，因此即使仅提前几毫秒取得特朗普贴文，也可能带来交易优势。

民主党参议员怀登（Ron Wyden）批评，认为贩售总统的言论管道，是在让华尔街交易员致富。
 

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