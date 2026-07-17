世界杯2026︱西班牙阿根廷争冠 西美元首现场观战 阿总统因「迷信」留在家支持

据法新社最新消息，西班牙政府7月17日表示，西班牙首相桑切斯将出席世界杯决赛，现场观看西班牙队与阿根廷队的冠军争夺赛。另外，早前白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）亦宣布，美国总统特朗普将会出席当地时间19日于新泽西州大都会人寿体育场（MetLife Stadium）举行的世界杯决赛。届时，阿根廷队将与西班牙队展开巅峰对决，争夺冠军宝座。

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决赛将在周日深夜3点开踢，由美斯带领的阿根廷对上拉明耶马领军的西班牙上演世代之战。AFP

《路透社》报道，莱维特在记者会上指出：「我们对19日的决赛充满期待，我也深知总统非常期盼能亲临现场观赛。」她强调，特朗普的出席，将为这场美国历史上最受瞩目、安全级别最高且最为成功的世界杯赛事，画上一个圆满的句号。

莱维特随后补充表示，她目前并不清楚特朗普在决赛中心仪哪一支球队，但她鼓励在场传媒亲自向总统提问，并笑言：「我确信他会给予你们一个有趣的答复。」

阿根廷总统米莱则表示，他将留在 奥利沃斯（总统官邸）支持阿根廷队争冠，直言这是因为「迷信」。他透露，此前在家观看阿根廷队今届至今7场比赛，全部获胜。

米莱说：「因为天气冷，我不开暖气，所以我穿了一件印有石油公司标志的夹克。与瑞士队比赛那天，这件夹克让我感觉很热，我把它脱了下来，他们就进球了。于是我又穿上，之后就再也没脱下来过。」

大多数阿根廷人都有自己的「仪式」，一旦球队入球，他们就会坚持重复同样的流程，以信念支持国家队继续入波。