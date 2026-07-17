Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026︱西班牙阿根廷争冠 西美元首现场观战 阿总统因「迷信」留在家支持

即时国际
更新时间：20:51 2026-07-17 HKT
发布时间：20:51 2026-07-17 HKT

 

据法新社最新消息，西班牙政府7月17日表示，西班牙首相桑切斯将出席世界杯决赛，现场观看西班牙队与阿根廷队的冠军争夺赛。另外，早前白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）亦宣布，美国总统特朗普将会出席当地时间19日于新泽西州大都会人寿体育场（MetLife Stadium）举行的世界杯决赛。届时，阿根廷队将与西班牙队展开巅峰对决，争夺冠军宝座。

相关新闻：世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制

决赛将在周日深夜3点开踢，由美斯带领的阿根廷对上拉明耶马领军的西班牙上演世代之战。AFP
决赛将在周日深夜3点开踢，由美斯带领的阿根廷对上拉明耶马领军的西班牙上演世代之战。AFP

《路透社》报道，莱维特在记者会上指出：「我们对19日的决赛充满期待，我也深知总统非常期盼能亲临现场观赛。」她强调，特朗普的出席，将为这场美国历史上最受瞩目、安全级别最高且最为成功的世界杯赛事，画上一个圆满的句号。

莱维特随后补充表示，她目前并不清楚特朗普在决赛中心仪哪一支球队，但她鼓励在场传媒亲自向总统提问，并笑言：「我确信他会给予你们一个有趣的答复。」

阿根廷总统米莱则表示，他将留在奥利沃斯（总统官邸）支持阿根廷队争冠，直言这是因为「迷信」。他透露，此前在家观看阿根廷队今届至今7场比赛，全部获胜。

米莱说：「因为天气冷，我不开暖气，所以我穿了一件印有石油公司标志的夹克。与瑞士队比赛那天，这件夹克让我感觉很热，我把它脱了下来，他们就进球了。于是我又穿上，之后就再也没脱下来过。」

大多数阿根廷人都有自己的「仪式」，一旦球队入球，他们就会坚持重复同样的流程，以信念支持国家队继续入波。

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
10小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
8小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
屯门找换店设「魔术手」骗局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大胆职员图强吞$500｜Juicy叮
屯门找换店设「魔术手」骗局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大胆职员图强吞$500｜Juicy叮
时事热话
5小时前
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
36分钟前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
11小时前
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
01:10
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
即时中国
12小时前
图为美军在叙利亚境内的坦夫基地（Al-Tanf）。AMK_Mapping_@X
伊朗局势︱革命卫队称突袭美军指挥中心 击毁直升机雷达致大量伤亡
即时国际
8小时前
韩股暴跌酿血案 20岁青年杠杆重仓海力士输凸 怒斩荐股网红至重伤
韩股暴跌酿血案 20岁青年杠杆重仓海力士输凸 怒斩荐股网红至重伤
投资理财
9小时前
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
生活百科
9小时前