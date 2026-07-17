美将恢复移民限制 领补助者恐失绿卡资格 海外申请人拟收78万保证金

美国总统特朗普的政府正在重启一项规定，凡使用政府公共福利的移民，包括领取政府食物券、医疗补助及住房补贴等，恐将无法取得俗称绿卡的美国永久居留权，新政策预计9月18日实施。与此同时，据报联邦政府正考虑推出新措施，要求在海外申请绿卡的人士，须缴交10万美元（约78万港元）的保证金。

联邦公报（Federal Register）周四（16日）刊登一项名为「公共负担」的政策，预计7月20日正式公告。根据该政策，申请绿卡者必须证明自己不会成为美国的负担，也就是不会成为所谓的「公共负担」。

特朗普的政府正在重启一项规定，令到领补助者恐失绿卡资格。路透社

在美国领补助者恐失绿卡资格。美联社

特朗普所属的共和党正采取强硬的移民管控政策，以遏制非法与合法移民。法新社

美国加强扫荡非法移民。路透社

要求移民自力更生

这项政策最初于2020年2月由特朗普总统在第一任期内推行，作为限制合法移民措施之一，但在拜登政府上台后遭撤销。

特朗普所属的共和党正采取强硬的移民管控政策，以遏制非法与合法移民，而医疗与食品成本也正不断攀升。

美国公民及移民服务局（USCIS）在社交平台X发文表示，联邦政府正在重申自食其力的要求，以保护公共资源，并终结那些由努力工作的美国纳税人埋单、继而鼓励依赖福利的政策。

拟9月18日生效

贴文还指出：「在特朗普总统领导下，USCIS正在恢复移民必须能够自力更生的基本原则。」这项规定预计9月18日生效。

联邦法律本就要求申请永久居留或合法身分者，必须证明自己不会成为公共负担，但特朗普政府这项规定，则纳入更广泛的福利项目，可能有更多人因而拿不到绿卡。

海外申请绿卡或要交10万美元保证金

与此同时，《华尔街日报》日前引述知情人士报道，特朗普政府研拟对在海外美国领事馆申请绿卡的人士，提出缴交10万美元（约78万港元）保证金的条件。

报道指，提交10万美元保证金的构想仍在讨论阶段，目前讨论聚焦对申请永久移民美国、并且在抵达美国时获得绿卡的人士实施新措施。

获公民身份后才退还

知情人士透露，虽然部分国务院官员提出10万美元数字，但具体金额可能依个案而定，可能高于或低于10万美元。

美国政府可能在申请人获得美国公民身份之后才退还保证金，但这个过程至少长达5年，若申请人居美期间无法支撑生活，这笔保证金可以作为抵押。申请人的亲属也可以代为提供保证金。

