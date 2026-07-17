加州女记者高温直播遭飞蟑螂「胸口爬行」 冷静完稿获赞超级敬业

美国加州发生一宗令观众目瞪口呆的直播插曲，一名女记者在进行现场新闻直播期间，意外遭到一只飞蟑螂突袭。该只蟑螂不仅直接降落在她身上，更在她的颈部与胸口敏感位置四处爬行，甚至差点钻入衣服之内。然而，该名女记者在面对如此惊悚的突发状况下，依然展现出惊人的心理素质，全程保持面不改色，镇定地完成了整段直播报导。其超乎常人的专业反应迅速引发网络热议，获得行内及网民一致赞赏。

忍受巨型蟑螂爬行坚定完稿 拍档惊叹「我根本不可能继续」

事发于7月14日，隶属美国KTLA电视台5频道的记者梅尼托夫（Rachel Menitoff），当时正身处加州谢尔曼奥克斯（Sherman Oaks）进行现场直播，向观众报导当地的极端高温天气。岂料在直播中途，一只体型肥大的蟑螂突然凌空飞过，并精准地降落在她的腹部。随后，这只飞蟑螂沿著她的衣服迅速向上攀爬，一路爬行至她的右胸口及颈部附近。

虽然梅尼托夫当时明显感觉到异物在自己的皮肤与衣服上蠕动，但她深知直播正在进行，于是凭借强大的职业操守，硬是忍著恐惧没有中断播报，语气依然保持流畅。最后，这只蟑螂跳上了她手持的咪高风，随即顺势飞离摄像机镜头。直到顺利播报完节目、镜头移开后，梅尼托夫才慌忙检查身体，惊魂未定地不断抖动手臂与腰部，试图将身上的恶心异物彻底抖落。

翌日，梅尼托夫在KTLA电视台的同事于晨间节目中重播了这一幕幕惊险画面。当谈到拍档的表现时，节目主播忍不住大赞梅尼托夫在危机中保持冷静、坚持播报的专业能力，并直言如果相同事件发生在自己身上，「我根本不可能继续直播，必定会当场失控」。

苦笑形容事件既讽刺又凑巧 高温与机灯成蟑螂完美温床

梅尼托夫事后接受访问时，回忆起当时的惊悚场景，亦不禁苦笑形容事件既凑巧又具讽刺意味。她透露当时确实深刻地「感觉到牠在我身上」，并分析指：「当时直播的节目正好是关于圣费南度谷（The Valley）的极端高温天气，而这些蟑螂恰恰是被极端高温以及我们摄像头的强烈灯光所吸引过来的。」对蟑螂而言，当时的环境简直是完美的温床，才促成了这场令人毛骨悚然的绿茵场外「人虫大战」。