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特朗普政府收紧签证限制 留学生最长留四年 中国记者90日

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更新时间：04:15 2026-07-17 HKT
发布时间：04:15 2026-07-17 HKT

美国国土安全部（DHS）于7月16日正式发布最新政策，全面收紧外国留学生（F类）、文化交流工作者（J类）以及记者（I类）的签证有效期。新规旨在取代现行可依就学、交流或工作实际期间持续有效的「身分期」（Duration of Status）做法，改为设定固定的有效期限。该规定将于公布六十日后生效，并须经国会审查。

缩减离境宽限期 中国外交部曾表反对

根据最新规定，外国留学生（F类）及文化交流工作者（J类）的签证逗留期限，最长将被限制为四年。至于I类记者签证，一般外籍记者的逗留上限缩短为二百四十天；而中国籍记者则面临更严厉的限制，其逗留期限被限制在九十天之内。所有相关签证持有人在期限届满前，均可依程序申请延长期限。

新政策亦进一步收紧了其他相关配套限制。其中，外国留学生在毕业或完成培训后的离境宽限期，由原先的六十天大幅削减至三十天。此外，新规亦限制了研究生的弹性，规定他们未经授权，不得擅自更改其「教育目标」或进行转校。

国土安全部解释，二零二四年留学生签证入境达一百八十多万人次，交流访客逾五十万，而媒体工作者则有三万七千三百人。由于入境美国的人数激增，导致当局监管出现困难，甚至出现了签证持有人借此在美逗留数十年的极端案例。

美国总统特朗普自2025年一月就任以来，即展开了大范围的收紧移民政策，包括吊销特定意识形态学生的签证及绿卡，并撤销数十万移民的法律地位。事实上，对于针对中国记者的相关拟议规则，中国外交部早在八月便曾公开表示强烈反对，批评美国政府的执法行为具有明显的歧视性质。

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