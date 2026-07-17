美军连续6晚猛攻伊朗 袭机场、桥梁及火车站 特朗普：战争进展顺利

美军连续6晚向伊朗发动空袭，美军中央司令部指，美东时间周四晚9时40分（香港时间周五早上9时40分），美军完成针对伊朗的最新一轮大规模打击，今次行动共持续7小时40分钟。伊朗传媒指，美军当天袭击伊朗南部机场、桥梁、火车站等多处基础设施，已造成7人死亡、9人受伤。伊朗则对中东的美国盟国发动新一轮导弹攻击，包括卡塔尔，卡塔尔是战争中的重要调解者。伊朗与美国不约而同加强攻势，令已持续1周的军事冲突进一步升温，也让上月达成的停火协议几乎瓦解。

特朗普周四在黄金时段发表全国电视讲话，坚称针对伊朗的战争进展顺利。怹说：「我们在伊朗取得重大胜利，你们很快就会看到这份努力的成果。」

特朗普据报拟升级行动，包括夺取哈尔克岛。路透社

白宫表示，派出20艘军舰和2艘航母，参与针对伊朗的海上封锁行动。路透社

伊朗嘱咐也门胡塞武装组织，一旦美国袭击伊朗电力网络，就封锁红海重要石油运输通道曼德海峡。路透社

伊朗嘱咐也门胡塞武装组织，一旦美国袭击伊朗电力网络，就封锁红海重要石油运输通道曼德海峡。路透社

美军周五凌晨扩大对伊朗的空袭行动，越来越多地攻击桥梁，这是美国总统特朗普威胁开始打击基础设施，以施压德黑兰放宽对霍尔木兹海峡的控制的一部分。

扩大空袭行动 包括夺取哈尔克岛

美军中央司令部美东时间周四晚在社交平台X上说，美军动用战斗机、无人机和军舰，发射精确制导弹药，击中数十个伊朗军事目标，包括沿海监视和防空设施、军事后勤基础设施以及海上作战设施。这是美军连续第6晚对伊朗实施打击。

声明说，目前有超过5万名美军人员在中东地区执行任务。

《华尔街日报》引述知情人士，披露了总统特朗普近日跟高级幕僚讨论对伊朗升级军事行动方案的一些细节，据指特朗普倾向于扩大对伊军事行动规模，逼使伊朗接受美方提出的要求，包括出动美军夺取伊朗重要石油出口枢纽哈尔克岛及霍尔木兹海峡沿线其他目标、打击伊朗「镐山」隧道群、扩大对伊朗包括能源设施在内的更多目标的空袭等。

最新攻击酿伊朗7死9伤

而据伊朗媒体周五报道，美国对伊朗南部霍尔木兹甘省一个港口城市的道路和桥梁发动袭击，共造成7人死亡、9人受伤。美军当天袭击伊朗南部机场、桥梁、火车站等多处基础设施。

据报道，锡斯坦-俾路支斯坦省的沙赫尔机场遭美军导弹袭击，当地居民听到机场附近传来3声剧烈爆炸，造成一人受伤。该机场电力中断，但火灾已被扑灭。

报道还说，当晚霍尔木兹甘省多地也遭到袭击。美军袭击该省2座桥梁，造成2人死亡、4人受伤；袭击该省阿巴斯港一火车站，造成2人受伤。

伊朗否认释放美国公民

伊朗则加强袭击美国在波斯湾的盟国，卡塔尔两度警告民众避难，因为伊朗导弹正朝该国发动攻击，防空系统发射拦截导弹，坠落的碎片造成一名儿童受伤。伊朗早前针对巴林和科威特发动攻击。

尽管冲突升温，特朗普仍于周三（15日）表示，乐见1名被伊朗关押的美国公民获释，还说这是伊朗方面释出的善意。1名人权律师证实，获释者名叫卡拉里（Dena Karari）。

不过，伊朗司法部门周四（16日）随即透过国营媒体驳斥特朗普的说法，强调伊朗监狱并未释放任何美国囚犯，也未与美方进行换囚。

要求胡塞武装随时准备封锁红海

报道指，伊朗已要求也门胡塞武装做好准备，一旦美国袭击伊朗电力基础设施，就切断红海石油运输通道。此举对全球能源供应构成新的严重威胁。曼德海峡连接红海和亚丁湾，是连通大西洋、地中海和印度洋的重要「咽喉」，被称为连接欧亚非三大洲的「水上走廊」。两名伊朗高层消息人士表示，伊朗领导层内部已讨论过有关封锁曼德海峡的想法，并已将讯息传达给伊朗的胡塞武装盟友。