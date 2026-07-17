伊朗局势｜美军第五晚空袭伊朗 传伊方嘱胡塞武装：一旦电网遇袭即封红海

美军中央司令部宣布，美军于美东时间周四下午2时（香港周五凌晨2时）开始，对伊朗发动新一轮空袭，这是美军连续第五个夜晚对伊朗实施打击。白宫表示，派出20艘军舰和2艘航母，参与针对伊朗的海上封锁行动。

特朗普据报拟升级行动 包括夺哈尔克岛

另一方面，路透社引述消息报道，伊朗嘱咐也门胡塞武装组织，一旦美国袭击伊朗电力网络，就封锁红海重要石油运输通道曼德海峡。

报道指，伊朗已要求也门胡塞武装做好准备，一旦美国袭击伊朗电力基础设施，就切断红海石油运输通道。此举对全球能源供应构成新的严重威胁。曼德海峡连接红海和亚丁湾，是连通大西洋、地中海和印度洋的重要「咽喉」，被称为连接欧亚非三大洲的「水上走廊」。两名伊朗高层消息人士表示，伊朗领导层内部已讨论过有关封锁曼德海峡的想法，并已将讯息传达给伊朗的胡塞武装盟友。

此外，《华尔街日报》引述知情人士，披露了总统特朗普近日跟高级幕僚讨论对伊朗升级军事行动方案的一些细节，据指特朗普倾向于扩大对伊军事行动规模，逼使伊朗接受美方提出的要求。该报周三报道说，特朗普前一天在白宫战情室召开会议，与副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思等高官讨论对伊朗大规模进攻计划的几个可能方案，包括出动美军夺取伊朗重要石油出口枢纽哈尔克岛及霍尔木兹海峡沿线其他目标、打击伊朗「镐山」隧道群、扩大对伊朗包括能源设施在内的更多目标的空袭等。

报道引述美官员称，特朗普不愿派遣地面部队，曾多次收回关于夺取哈尔克岛、控制伊朗石油产业的强硬表态。然而，一旦美军开展地面行动，将使这场持续近5个月的战争步入最危险阶段，并使美国更深地卷入日益扩大的中东冲突中，这不仅可能导致汽油价格上涨，还会让共和党的中期选举布局变得更复杂。

伊朗方面周四表示，美国霸凌和挑衅的时代已经结束，美国目前已陷入困境，唯一出路是撤出西亚地区。