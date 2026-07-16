Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国版吉赛儿案｜68岁电工迷奸女网友录影留念 恐60人受害

即时国际
更新时间：23:11 2026-07-16 HKT
发布时间：23:11 2026-07-16 HKT

德国柏林一名68岁电工，涉嫌在网路交友平台结识女性后，落药迷奸并拍摄犯案过程。检方控其22项加重强暴罪，目前已掌握14名受害人，但怀疑他合共强暴了58名女性。疑犯自2026年3月起被羁押候审，至今未对指控发表任何评论。

相关新闻：德国华人集体迷奸案 群组散播影像掀震撼

警方于2025年3月展开调查，当时这名电工与另一受查男子有聊天记录。去年警方搜查电工的住所，缴获一些设备，几个月后法医专家检查时，发现了揭露其性犯罪的影片。

受害人看影片才知被强奸

据指疑犯先在网上认识女性，见面后让她们服用镇静剂与酒精的混合物，然后施暴。目前已联系到的所有女性均表示不记得有过这样的事，她们都是在看到调查人员获取的影片后，才得知自己曾被强奸。

相关新闻：鼓吹迷奸熟人︱欧洲刑警捣性侵群组拘57犯 158名受害者遭落药性侵

此案令人想起震惊全球的法国「吉赛儿案」（Gisele Pelicot）。其夫佩利科特（Dominique Pelicot）多年邀请数十名陌生男性到家中，性侵被她落药迷晕的妻子，妻子吉赛儿还以为自己婚姻幸福，看片才得知恐怖真相，此案震惊国际社会。

英国调查人员本月也披露，他们破获一个专门迷奸女性的跨国网络。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
8小时前
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
影视圈
6小时前
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
00:57
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
社会
7小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
7小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
5小时前
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
影视圈
5小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
10小时前
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
影视圈
8小时前
梁爱离世丨幼年遭亲生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌 12岁离家做基层工作谋生
梁爱离世丨幼年遭亲生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌 12岁离家做基层工作谋生
影视圈
5小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
5小时前