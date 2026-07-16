德国版吉赛儿案｜68岁电工迷奸女网友录影留念 恐60人受害

德国柏林一名68岁电工，涉嫌在网路交友平台结识女性后，落药迷奸并拍摄犯案过程。检方控其22项加重强暴罪，目前已掌握14名受害人，但怀疑他合共强暴了58名女性。疑犯自2026年3月起被羁押候审，至今未对指控发表任何评论。

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警方于2025年3月展开调查，当时这名电工与另一受查男子有聊天记录。去年警方搜查电工的住所，缴获一些设备，几个月后法医专家检查时，发现了揭露其性犯罪的影片。

受害人看影片才知被强奸

据指疑犯先在网上认识女性，见面后让她们服用镇静剂与酒精的混合物，然后施暴。目前已联系到的所有女性均表示不记得有过这样的事，她们都是在看到调查人员获取的影片后，才得知自己曾被强奸。

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此案令人想起震惊全球的法国「吉赛儿案」（Gisele Pelicot）。其夫佩利科特（Dominique Pelicot）多年邀请数十名陌生男性到家中，性侵被她落药迷晕的妻子，妻子吉赛儿还以为自己婚姻幸福，看片才得知恐怖真相，此案震惊国际社会。

英国调查人员本月也披露，他们破获一个专门迷奸女性的跨国网络。