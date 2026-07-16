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意大利72岁珠宝商射杀2贼囚近15年 执政联盟发起联署要求总统特赦

即时国际
更新时间：22:09 2026-07-16 HKT
发布时间：22:09 2026-07-16 HKT

意大利72岁珠宝商罗杰罗（Mario Roggero）在店铺遇劫后追出，射杀2名劫匪，他以自卫抗辩失败，周三终审裁定维持上诉法院的判决，定谳囚14年9个月。总理梅洛尼领导的执政联盟强烈支持罗杰罗，发起联署要求总统马达雷拉（Sergio Mattarella）特赦。 

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此案发生于2021年4月28日，被告罗杰罗（Mario Roggero）的珠宝店遇劫，贼人持玩具枪和刀子闯入店内抢走财物，当时罗杰罗的妻子和女儿都在店内。贼人离开店舖后，他持枪追出去，击毙了两名劫匪——58岁的马扎里诺（Giuseppe Mazzarino）和44岁的斯皮内利（Andrea Spinelli），为劫匪开车的莫迪卡（Alessandro Modica）则受伤。

是否自卫引发争辩

 

罗杰罗主张开枪是为了自卫，为了保护自己和当时在店里的家人。但法院认定他追出去开枪时，劫匪的攻击行为已经完全停止，他在劫匪逃跑时开枪，不符合自卫要件。

此案在意大利引发了严重的舆论分歧。认为罗杰罗有罪的人一致认为，他在店外开枪的行为超出了正当防卫的范围。极右翼联盟党领导人萨尔维尼则说：「辛勤工作了一辈子，72岁却因遭到袭击和抢劫而被判入狱多年，我认为这太不公平了。」

总理梅洛尼领导的执政联盟强烈支持罗杰罗，同意他是自卫，反对定罪，并认为鉴于其年龄，任何监禁都相当于终身监禁。执政党在联合声明中表示，他们将收集签名支持赦免罗杰罗。根据意大利法律，司法部将审查此类请愿书，然后将其转呈总统马塔雷拉。

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