Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧盟下令Google共享搜寻数据 并向AI对手开放安卓系统

即时国际
更新时间：20:43 2026-07-16 HKT
发布时间：20:43 2026-07-16 HKT

欧盟周四针对科技巨擘Google发布了2项新规定，强制其共享搜寻数据，并要求向其他人工智能（AI）公司开放其安卓作业系统。欧盟表示，这是为了遏制科技巨头对数位经济的深度控制，并支持创新和多样性，但Google说这些措施将危及用户隐私。

欧盟的命令是根据旗舰法案《数位市场法》（DMA）发出。该法案强制要求全球最大的科技公司开放市场，让用户有更多选择。

布鲁塞尔要求Google必须从2027年1月起分享匿名搜寻资料。此举旨在创造公平的竞争环境，因为Google掌握其他竞争对手无法匹敌的大量用户数据。

欧盟认为，非Google开发的AI代理，在安卓手机上的运作效果无法与Google的Gemini相提并论，共享搜寻数据将「重新平衡竞争环境」。Google现在必须允许语音启动替代AI代理，并允许它们运行后台任务，例如透过第三方应用程式预订餐厅。

但Google全球事务主管沃克（Kent Walker）指出，新规可能会适得其反，因为它会取消Google为保护用户隐私而建立的保障措施。他指出：「欧洲人的私人搜寻记录将暴露给一些陌生的公司⋯⋯这将削弱公民的隐私权，危及商业机密，并危害国家安全。」

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
4小时前
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
影视圈
3小时前
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
7小时前
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
社会
4小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
4小时前
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
2小时前
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
影视圈
5小时前
医美中心疗程「挂羊头卖狗肉」 呃逾11万元保险 警拘14人包括医生
02:43
医美中心疗程「挂羊头卖狗肉」 呃逾11万元保险 警拘14人包括医生
突发
5小时前
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
10小时前