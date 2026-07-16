欧盟下令Google共享搜寻数据 并向AI对手开放安卓系统

欧盟周四针对科技巨擘Google发布了2项新规定，强制其共享搜寻数据，并要求向其他人工智能（AI）公司开放其安卓作业系统。欧盟表示，这是为了遏制科技巨头对数位经济的深度控制，并支持创新和多样性，但Google说这些措施将危及用户隐私。

欧盟的命令是根据旗舰法案《数位市场法》（DMA）发出。该法案强制要求全球最大的科技公司开放市场，让用户有更多选择。

布鲁塞尔要求Google必须从2027年1月起分享匿名搜寻资料。此举旨在创造公平的竞争环境，因为Google掌握其他竞争对手无法匹敌的大量用户数据。

欧盟认为，非Google开发的AI代理，在安卓手机上的运作效果无法与Google的Gemini相提并论，共享搜寻数据将「重新平衡竞争环境」。Google现在必须允许语音启动替代AI代理，并允许它们运行后台任务，例如透过第三方应用程式预订餐厅。

但Google全球事务主管沃克（Kent Walker）指出，新规可能会适得其反，因为它会取消Google为保护用户隐私而建立的保障措施。他指出：「欧洲人的私人搜寻记录将暴露给一些陌生的公司⋯⋯这将削弱公民的隐私权，危及商业机密，并危害国家安全。」