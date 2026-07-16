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乌克兰多个城市爆发示威 抗议受欢迎防长去职

即时国际
更新时间：19:42 2026-07-16 HKT
发布时间：19:42 2026-07-16 HKT

乌克兰总统泽连斯基改组内阁，上任仅半年但广受欢迎的国防部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）遭撤换，引发国防体系「地震」，全国15座城市爆发大规模示威，要求费多罗夫留任。

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据法新社驻基辅记者报道，超过一千人聚集在市中心广场，高唱乌克兰国歌，挥舞乌克兰和欧盟旗帜，高呼「耻辱」和「让费多罗夫回来」。

罕见抗议要求官员留任

30岁企业老板罗曼告诉法新社：「我认为将他解职是对乌克兰人民的侮辱。」她指「害怕有魄力的人」，希望他收回这个决定。

陷入战争4年的乌军已疲惫不堪，但过去数月是形势最好的局面之一，成功阻止俄罗斯推进，并使用远程无人机轰炸了俄罗斯的石油和军事目标。乌克兰民众过去多半上街要求官员下台，今次却是要求「留人」，突显费多罗夫在国防改革及无人机建军上的支持度。

国防改革成绩获认可

费多罗夫下台可能会为军队带来不确定性，包括基辅、哈尔科夫、利沃夫、敖德萨、第聂伯罗、等多座城市陆续出现抗议活动。

费多罗夫周三晚间宣布辞职，称「为乌克兰人民服务是莫大的荣幸」。官方没有给出辞职的理由，但抗议者认为，这是费多罗夫和总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）在军方内部权力斗争的一部分。

乌克兰空军副司令叶利扎罗夫（Pavlo Yelizarov）也因抗议费多罗夫被解职而辞职。他在明中说：「能与费多罗夫共事是我的荣幸。2022年，我加入国防军是为了赢得胜利，而不是假装有做事。」

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