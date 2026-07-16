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布朗大学｜经济学教授怀疑半数人考试AI作弊 一招令学生现形

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更新时间：18:36 2026-07-16 HKT
发布时间：18:36 2026-07-16 HKT

美国布朗大学资深教授塞拉诺（Roberto Serrano）在《自由报》发表文章，表示他相信今年夏季学期的一门经济课程，至少有一半人在家考期中试时作弊，用人工智能（AI）生成答案。

他写道，2025年12月13日布朗大学在考试季发生枪击事件后，有学生对在校园内考试感到担忧，于是他允许学生在家考期中试，以闭卷形式进行。

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布朗大学经济学教授塞拉诺（Roberto Serrano）。 vivo.brown.edu
布朗大学经济学教授塞拉诺（Roberto Serrano）。 vivo.brown.edu

塞拉诺透过线上考试平台收到成绩后，立刻觉得「非常可疑」。往年期中试平均分约65至80分，这次学生却考出平均分高达96分，其中40人获得满分，而且，自从他决定采用在线考试后，选课人数大幅增加。

他直接在ChatGPT上测试，发现把考题丢给AI后，收到的一些文字「与学生写的答案完全吻合」。

发生枪击案的布朗大学下半旗。美联社
发生枪击案的布朗大学下半旗。美联社

ChatGPT「应考」答案一样

为了验证自己的怀疑，塞拉诺告诉学生们，他认为期中考有普遍的作弊现象，但他决定保留成绩，如果期末考的成绩分布与期中考大致相同，他便接纳期中考的成绩；否则，他将取消期中考成绩，并重新计算期末考成绩。他也告诉学生们，期末考将改回现场考试，闭卷进行。

一安排令22「满分学生」退修

结果，期末考成绩和出席率证实了他的假设。期中考后27名学生退选该课，当中22人在期中考中取得满分。」

在两次考试之间，布朗大学报纸《布朗日报》也发表了一篇报道，指出该校经济学课程中，作弊和可疑的考试成绩屡见不鲜。塞拉诺指出，他的同事也报告说，许多学生经常在课后作业中获得满分，现场考试表现却差强人意。

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