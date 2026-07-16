曼谷酒吧大火｜「BB枪爱好者」扮官员陪总理视察还受访 遭起底往警署自首

泰国曼谷翟道翟区Rong Beer Na Lat Phrao酒吧周日深夜发生大火，造成逾百人死伤，事件惊动总理阿努廷到场视察，但当天核心圈其中一名军警，竟被发现是「冒牌货」！这个人周四到警署自首，警方对他提出4项指控，包括冒充公职人员和未经许可持有军用装备。

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警方周三表示，现场照片和影片拍到这名可疑人物奇塔蓬（Chitapong “Muad Nut” Khattapong），身穿军装，在酒吧警戒区域内自由活动。他甚至以官员身份接受媒体采访，提供了警方指控为不实的资讯。

奇塔蓬周四前往曼谷大都会警察局接受调查，警方指他是看到传媒报道踢爆他假冒官员后，主动联系警方并自首。

奇塔蓬表示，他己并非政府官员，只是内政部的民防义工。他透过Line群组得知火灾消息后，随即赶往现场帮助受灾群众。他声称到场前在玩气枪（BB枪），没有更换衣物就去现场，是因为「长袖衬衫和长裤能更好地抵御高温和潜在危险」。

警方目前指控他未经授权使用无线电通讯设备、冒充公职人员擅自履行公务、散布虚假讯息引发公众恐慌及未经许可持有军用装备。