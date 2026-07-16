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法国国民议会通过「协助死亡」法案 患不治之症可索取药物结束生命

即时国际
更新时间：15:54 2026-07-16 HKT
发布时间：15:54 2026-07-16 HKT

法国国民议会日前通过「协助死亡」法案，允许患有不治之症的成年人，在符合特定条件下，使用药物结束生命。法案由法国总统马克龙于2022年提出，近日以291票赞成、241票反对获得通过。

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法国「协助死亡」法案表决，国民议会大楼外挂起街头艺术家塞斯（Seth）创作的艺术作品《玛丽安娜之梦》，画中人物玛丽安娜是法兰西共和国的象征。 美联社
法国「协助死亡」法案表决，国民议会大楼外挂起街头艺术家塞斯（Seth）创作的艺术作品《玛丽安娜之梦》，画中人物玛丽安娜是法兰西共和国的象征。 美联社

根据法案，申请者须年满18岁，且为法国公民或在法国合法居留。患者须经医疗团队确认患有严重、无法治愈且危及生命的疾病，已处于疾病晚期或终末阶段，承受无法缓解之痛苦。病人在自主、自愿的情况下提出请求，可获取致命药物。

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痛苦不堪可索取药物自行服用

与安乐死不同的是，安乐死由医生注射致命药物。法国的「协助死亡」法案则由病人自行服用，若无法自理，医生或护士可介入协助。

反对法国「协助死亡」法案的人士在议会外聚集。 路透社
反对法国「协助死亡」法案的人士在议会外聚集。 路透社

目前荷兰、比利时、瑞士及加拿大亦已实施类似法案。美国部分州份亦允许为末期患者提供医疗「协助死亡」。

民意调查显示，法国社会普遍支持「协助死亡」，民调机构Ifop今年2月数据显示，法案支持度达84%。支持者认为，法案在维持严谨保障措施的同时，赋予生命末期承受痛苦的人有更大自主权，可决定自己死亡的方式。

反对者包含部分医界人士及宗教团体，质疑合法化可能对弱势群体造成压力。天主教会持反对立场，有主教表明将拒绝向支持法案之议员提供圣餐。

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