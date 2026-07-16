世界杯2026︱英格兰遭逆转阿根廷球员举马岛标语挑衅 双方球迷混战多人被捕︱有片

在2026年美加墨世界杯准决赛中，英格兰队以1比2遭阿根廷队逆转，遗憾无缘决赛。场内的恩怨很快蔓延至场外，双方球迷赛后在美国乔治亚州亚特兰大体育场外爆发严重肢体冲突，持械警员赶赴现场，当场逮捕多名涉事球迷。

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英阿领土争议成冲突根源

据悉，冲突导火线源于阿根廷部分球员在庆祝时，高举带有「马尔维纳斯群岛（马岛）主权争议」的敏感标语，加上阿根廷球迷亦模仿类似行径，连番挑衅彻底点燃了英格兰球迷的怒火。英国和阿根廷均主张拥有马岛主权，1982年更曾为此爆发「福克兰战争」。

比赛结束后，数万名球迷涌出体育场。失落的英格兰球迷与狂喜的阿根廷球迷在周边街道迅速爆发激烈口角，并瞬间升级为大打出手。现场一片混乱，有英格兰球迷在争执中被推倒在地，部分阿根廷球迷更与到场维持秩序的警方发生对峙与推挤。最终，多名身穿英格兰球衣的球迷及涉事阿根廷球迷被警方戴上手铐带离现场。

亚特兰大当地警方尚未公布确切的逮捕人数，仅证实「已拘捕多名涉事人员」。

英国本土亦严防双方冲突

与此同时，远在英国本土的伦敦警方亦事前严密戒备，全面严防球迷酿成暴动。大批警员在伦敦街头尝试分隔两派支持者，极力避免冲突扩大。然而，随着数千名球迷从周边酒吧涌向市中心，皮卡迪利圆环（Piccadilly Circus）等核心地段场面一度陷入混乱。

期间，一名阿根廷支持者遭到英格兰球迷围堵，现场警员见状随即强力介入将其护送离开；另有部分情绪激动的英格兰球迷攀爬电话亭及交通灯柱，警员随即上前劝阻，持续筑起人墙隔开对立人群。