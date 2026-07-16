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日媒指辉达与川崎重工合作　打造AI造船厂

即时国际
更新时间：14:54 2026-07-16 HKT
发布时间：14:54 2026-07-16 HKT

据日媒报道，美国科技巨擘辉达（NVIDIA）与日本川崎重工展开深度合作，计划在香川县的坂出工厂打造全新智能造船系统，利用虚拟技术全面提升产能，应付严重缺工的问题。

根据日经亚洲报道，双方合作核心在于导入数位孪生技术，在虚拟空间中完整模拟出真实的船厂运作环境，让工程人员能在无风险的数位环境中进行各项测试。

这套全新系统也将在设计、材料采购、实际制造以及最后的品质管理等关键作业流程中，部署先进的AI代理人，藉智慧化演算法显著提高生产效率。

此外，面对国内工程师与技术劳工极度匮乏的产业危机，两大厂也正携手研发AI造船机器人，希望透过高度自动化的设备，替造船厂分担繁重的工作。

研发四足机器人做焊接

川崎重工目前正积极开发四足机器人，以便适应复杂地形，让它自主走入危险或狭窄的工作现场，不需人力直接介入而安全且精准地完成大型金属结构零件的焊接工作。
辉达所提供的模拟平台也将用于机器人开发测试，预计可大幅缩短实体部署的调整时间，加速AI机械人投入第一线生产的速度。

 
 
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