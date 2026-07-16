美媒：美军密谋派101空降师突袭古巴 或不复制「生擒马杜罗」模式

数周的停火协议宣告破裂，美伊战火再度重燃！然而，有美媒近日爆出，五角大厦早已悄悄将目光投向了另一个离美国本土更近的冲突引爆点——古巴。根据美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）近日引述多位官员透露，美军在最近几周，已经评估了一系列针对古巴采取行动的潜在方案。

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上月底已举行作战简报会

其中一个计划，是由陆军动用数千兵力进行空中突击，并预计由全美唯一受过此类训练的「第101空降师」执行。官员指出，美军在上个月底已经举行了一次「作战概念」简报会，讨论了针对特定任务的早期军事规划方案。这类简报是国防部与各战区司令部的例行工作，用以应对各种突发状况，评估任务目标、所需兵力、行动顺序、后勤考量及相关风险。

不过，这些要求匿名的官员向《CBS News》强调，这些简报并不代表特朗普或五角大厦已经决定要发动军事行动。

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美军面临「双线作战」?

然而，对古巴采取任何军事行动都将使五角大厦面临棘手难题。因为美军目前大部分的注意力，以及部分最关键的进攻性军事资源，都已被牵制在重开战火的中东地区。受访官员坦言，短期之内，美军实际上不太可能将战略焦点转移至古巴。

CIA局长3月密访哈瓦那「软硬兼施」

虽然根据美方在2026年3月的情报评估认为，古巴本身并非独立的军事威胁。但中情局（CIA）局长拉特克里夫于5月密访哈瓦那时，采取了「胡萝卜与大棒」的双轨施压。

他一方面承诺，若古巴改革将扩大经济合作；另一方面却刻意带上一名曾参与今年1月「逮捕委内瑞拉总统马杜罗」、甚至曾在委国杀过古巴人的美军特种兵随行，施压意味浓厚。

而在此次访问几天后，美司法部随即起诉95岁的前古巴领袖劳尔．卡斯特罗（Raúl Castro）等六人，罪名涉及1996年击落两架美国民用飞机的事件。

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这宗起诉引发了外界猜测，怀疑美方可能对其实施类似「逮捕马杜罗」的海外抓捕行动。不过消息人士透露，美方更倾向于施压卡斯特罗家族自愿流亡，且特朗普政府代表已与其家族后代「小劳尔（Raulito）」展开接触。

