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世界杯2026︱英格兰输波阿根廷独行球迷陷包围 遭伦敦警「夹上车」救走︱有片

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更新时间：11:48 2026-07-16 HKT
发布时间：11:48 2026-07-16 HKT

英格兰在7月15日世界杯准决赛出局后，一名落单的阿根廷球迷在伦敦街头遭围困，最终由警方护送上车救出。

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伦敦警察从英国球迷人海中，保护阿根廷球迷离开现场。ViralUsZone@X
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伦敦警察从英国球迷人海中，保护阿根廷球迷离开现场。ViralUsZone@X

现场传出阵阵嘘声

英国当地时间周三（15日）晚间，一名阿根廷球迷在紧邻地标皮卡迪利圆环（Piccadilly Circus）的街道上，遭到大批英格兰球迷重重包围。

社交媒体上流传的影片显示，伦敦警察厅的警员随后将这名身穿阿根廷球衣的男子护送并推进警车中；当警员带他前往车辆时，现场围观的群众发出阵阵嘘声。最终，警方成功开辟出一条通道，让警车得以驶离现场。

伦敦警察厅表示，警方通常会基于预防措施隔离不同球队的球迷，现场随后未再接获其他冲突报告。目前也没有任何迹象显示该名球迷或画面中的群众有违法行为。

在周三（15日）晚间举行的世界杯准决赛中，英格兰以1-2不敌阿根廷。而阿根廷晋级后，将于周日的世界杯决赛中对阵西班牙。西班牙已于周二（14日）以2-0击败法国，率先夺得决赛门票。

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