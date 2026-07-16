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逾800处山火热浪夹击加拿大 多伦多空气严重污染官方吁减户外活动

即时国际
更新时间：11:07 2026-07-16 HKT
发布时间：11:07 2026-07-16 HKT

加拿大正遭遇极端热浪与山火双重夹击。根据加拿大政府最新统计，截至周三（15日），全国共有约835处活跃山火，其中112处处于失控状态，累计过火面积已达190万公顷。其中，安大略省西北部的山火导致空气质量急剧恶化，甚至造成当地的铁路交通受阻。

污染亦扩展至美国东北部

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受山火影响，安大略省的空气质素明显恶化，其中多伦多的空气质素健康指数升至10以上，即「严重」水平，当地要取消在户外举行的世界杯直播活动。气象部门预测，这波恶劣空气将至少持续到当地星期四晚。

加拿大环境部指，山火的浓烟可能会引致眼、鼻及喉咙不适、头痛及轻微咳嗽等，预料情况会持续至周四至周五，呼吁民众尽量减少户外活动。

这场灾难的影响范围更南下扩散至美国东北部。纽约市政府已正式发布警报，指出当地空气质素已降至不健康水平，敦促居民尽量减少户外活动。美国国家气象局表示，这股烟雾预计将持续到周末，这也让即将在星期日于邻近新泽西州举办的世界杯决赛面临考验。
 

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