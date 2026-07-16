德国车厂产能严重过剩 总理默茨开绿灯：不反对中资接管但仅权宜之计

德国总理默茨（Friedrich Merz）于周三（7月15日）的记者会上表示，他不反对中国汽车制造商接管陷入困境的德国汽车工厂，但同时警告，这绝非解决德国汽车业结构性问题的长远之计。

车厂面对多种压力

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当被问及中企可能收购德国车厂时，默茨回应道：「这取决于各家公司是否愿意。」但他随后在记者会上补充：「我认为这只是权宜之计，而非解决我们自身结构性问题的方案。」

目前，德国汽车行业正面临欧洲需求疲软、美国关税压力以及来自中国激烈竞争等多重挑战，导致产业就业人数持续下滑。

由于许多德国车厂的产能利用率严重不足，市场上有声音建议，中国制造商可以利用德国的部分生产线，甚至完全接管工厂。对此，大众汽车（Volkswagen）首席执行官布鲁姆（Oliver Blume）在今年4月就曾表态，愿意让大众的中国合作伙伴使用其工厂，不过该公司随后试图平息市场对相关交易的猜测。

批人民币被低估25%至30%

除了产能问题，默茨还将矛头指向中国的汇率政策。他指责中国刻意低估人民币汇率，使中国出口商品在海外市场具备不公平的价格优势。默茨早前直言，从欧洲的角度来看，无法长期接受与一个货币被低估了25%至30%的伙伴展开竞争。

他警告，虽然企业有权做任何决定，但如果汇率与补贴问题得不到纠正，德国企业在面对高额进口与补贴产品时，将始终处于不利地位。

近年来，德国对华贸易逆差已达约900亿欧元，创历史新高；而来自中国的进口却录得稳步增长。