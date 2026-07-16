瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血

欧洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架载有大批旅客的波音737-800型客机，日前在北马其顿领空发生一宗惊心动魄的严重飞安事故。该班机于当地时间上周五清晨5时55分，自希腊塞萨洛尼基（Thessaloniki）起飞，原定飞往德国梅明根（Memmingen）。不料起飞仅约10分钟、飞机攀升至2万英呎高空时，机舱内突然传出一声类似爆炸的巨响，随后一扇客舱舷窗突然破裂脱落，导致机舱瞬间急速失压。

妻死抓救丈夫：要死就一起死吧

在极度剧烈的气流吸力下，坐在窗边的一名61岁塞尔维亚籍男乘客卡洛维奇（Ljubisa Karović）差点被直接吸出机外。当时他虽然仍系著安全带，但胸部以上、包括头部和右肩膀都已被扯出窗外，在机舱外悬空挣扎了近2分钟，命悬一线。

突然破裂脱落的客舱舷窗。路透社

61岁塞尔维亚籍男乘客卡洛维奇上半身被直接吸出机外。路透社

当时机舱内尖叫声四起，混乱不堪，氧气面罩随即落下。路透社

瑞安航空发生罕见的空中爆窗事故。路透社

其妻子斯韦特兰娜（Svetlana Grković）在生死关头反应迅速，立即飞扑过去死命抓紧丈夫的双腿。她事后接受传媒访问，忆述当时极度恐惧的心境：「我心想，如果我们会死，那就一起死。」 当时机舱内尖叫声四起，混乱不堪，氧气面罩随即落下。幸得身旁另外两名热心乘客顶著强风出手协助，众人合力拉扯整整5分钟，终于成功将卡洛维奇从鬼门关拉回座位上。

与此同时，客机在失压后于极短时间内骤降了约9,000英呎（约2,700公尺）。机上乘客克莉丝汀形容当时「尖叫声四起」，甚至一度以为有人打开了紧急出口；另一名乘客索菲亚则痛苦表示，当时失压非常严重，所有人惊恐万分，根本喘不过气，甚至绝望地以为飞机即将坠毁。客机随后紧急折返塞萨洛尼基并平安降落，除了一名孕妇受惊需要送院检查外，其余乘客由航空公司调度替代航班于同日稍后送达目的地。

虽然卡洛维奇奇迹生还，但其伤势相当严重。当他被众人拉回机舱时，整张脸已因气流重创而变形，鼻子和嘴巴鲜血直流，身上亦有多处擦伤、严重烧伤（灼伤）以及手部重创。他被送院治疗后，因饱受过度惊吓，目前处于休克状态，且丧失了事发当时的大部分记忆，暂时无法与人正常沟通。

这场空中梦魇亦给夫妇俩留下了难以磨灭的心理阴影。斯韦特兰娜透露，丈夫现在只要一听到有人提起飞机，全身就会不由自主地发抖。她自己的心理状况同样非常糟糕，至今仍无法摆脱恐惧，甚至在日常生活中走进电梯，都会突然袭来一阵可怕的窒息感。她痛苦地表示，如今最令她担忧的问题，是她们夫妻俩以后是否还敢再次搭乘飞机。

疑引擎零件脱落击碎舷窗 多国安全部门联手彻查

针对这宗罕见的空中爆窗事故，瑞安航空在声明中证实，涉事班机起飞后不久，一扇客舱窗户确实「脱落」，并强调飞机随后已正常降落。

关于窗户破裂的真正原因，有技术顾问及希腊媒体推测，事故可能涉及引擎故障，即引擎部分零件在飞行途中突然脱落并击中卡洛维奇身旁的舷窗，才导致客舱失压。但此说法目前仍有待官方调查证实。

鉴于事故性质严重，希腊航空及铁路安全调查局（Hellenic Air and Rail Safety Investigation Authority）已正式立案调查。由于涉事客机为波音737-800型，波音公司、美国联邦航空管理局（FAA）以及欧洲航空安全局（EASA）亦已派员介入并协助调查，以厘清事故究竟是属于机械金属疲劳、外物撞击，还是维修程序出错，期盼能尽快查明真相，保障大众航空安全。