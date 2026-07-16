俄乌战争︱欧洲国防供应现瓶颈 欧盟批准乌用逾500亿买中国无人机零件

由于欧洲国防工业目前仍难以及时供应乌克兰所需零件，欧盟已批准乌克兰动用部分国防贷款资金，采购中国制无人机零件。

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凸显乌克兰眼前军事需求大

英国《金融时报》引述两位知情人士说，欧盟已向乌克兰批出60亿欧罗（约537亿港元）的国防贷款，用于紧急军事采购，并明确允许在没有替代方案下用来采购中国零件。这种情况凸显了战略上的复杂性，因中国制零部件也广泛应用于俄罗斯的军事装备。

经此安排，基辅可从中国购入欧洲无法充分供应的若干零件。尽管欧盟的战略目标是减少对中国供应链的依赖，这次例外举措凸显了乌克兰眼前的军事需求，凌驾于追求长期供应链多元化的目标，也显示欧盟虽然致力于强化本地工业基础，并把援助乌克兰和欧洲本土采购绑定，其国防生产能力仍存在明显缺口。

在无人机已成战场主力之下，乌克兰及盟邦生产无人机某些零件的速度，追不上乌克兰消耗无人机的速度。乌官员表示，如今俄军战场损失中，约有8成来自无人机攻击。

根据欧盟贷款规定，以其资金采购的国防商品，主要须来自欧盟这个单一市场、乌克兰或已获批准的伙伴国，如加拿大。但规则也设有例外条款，若合适商品在规定国家无法即时或按乌克兰所需数量取得，乌方则可向欧盟申请在其他地方采购的特殊许可。

