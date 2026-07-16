伊朗局势︱伊朗威胁截断能源出口或封锁红海 特朗普：德黑兰重回谈判否则炸基建

在美国重新对伊朗实施海上封锁后，伊朗革命卫队威胁将「关闭所有对美国及其盟邦有利的其他出口通道」（即中断中东所有能源出口），暗示可能封锁红海。据报美总统特朗普周二（7月14日）在白宫战情室召开会议，讨论对伊朗大规模攻击计划。特朗普并警告，下周将打击伊朗的电厂和桥梁，除非德黑兰重回谈判桌。

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「要么共享 要么谁也别出口」

伊朗革命卫队昨日透过官方伊朗通讯社（IRNA）发声明说：「区域能源出口要么大家共享，要么谁也别想出口。」分析家称，伊朗近期释出讯号，可能利用其也门盟友胡塞武装封锁通往红海的曼德海峡，对美国开辟新战线，也让全球两条最重要能源动脉面临风险。这一狭窄水道连接红海和亚丁湾，为沙特阿拉伯原油出口及全球大量海运贸易所经。

油价或飙至每桶200美元

也门胡塞武装一名高层官员周一警告，若沙特持续对也门发动攻击，该组织准备关闭曼德海峡，并表示此举可能让油价飙升至每桶200美元。胡塞武装当日指控沙特轰炸由其控制的机场后，向沙特发射导弹。胡塞武装过去展现过透过曼德海峡封锁全球商业贸易的能耐。2023年10月加沙战争爆发后，该组织曾在红海袭击商船。

美军中央司令部周二说，美军当天恢复针对往返伊朗港口及沿海地区船只的海上封锁，20多艘美国海军舰艇和数百架军用飞机正在中东地区执行任务。美方指过去一周伊朗攻击7艘商船，造成10多名船员死伤、失踪。

特朗普说，除非伊朗重返谈判桌，否则美军将在下周打击其桥梁和发电厂。他对霍士新闻说：「到了下周，他们的情况会变得非常糟糕，因为下周就会是发电厂，下周就会是桥梁。除非他们愿意坐上谈判桌，否则我们会彻底摧毁他们所有的发电厂，会炸毁他们所有的桥梁。」他同时表示不排除向伊朗派遣地面部队的可能性。

美国网媒Axios还披露，特朗普周二在白宫战情室召开会议，讨论对伊朗大规模攻击计划，称「规模将比当前围绕霍尔木兹海峡的打击行动更为广泛」。特朗普还在白宫就叫停对霍尔木兹海峡船只收保护费一事称，在他提出对霍峡运输货物收取20%的费用后，中东多国致电表示愿在美国大规模投资，他对此「非常满意」，因此就「不需要征收通行费」了。

美军昨日连续第5天攻击伊朗，又在长达90分钟的晨间打击中，对伊朗大通布岛上的海岸防御系统，以及巡航导弹储存和发射阵地发射了精确制导弹药，「进一步削弱伊朗在霍尔木兹海峡打击商船的能力」。美军中央司令部周二称，美军当天完成对伊朗持续7小时的打击，空袭了伊朗沿海地区的数十个军事目标，包括导弹及无人机阵地。伊方昨日说，当天再次对位于约旦境内美军基地发动无人机袭击，周二打击了美军在巴林、约旦、科威特等地的多处军事设施，包括位于巴林的美军第五舰队设施。

伊朗近期释出讯号，可能利用其也门盟友胡塞武装封锁通往红海的曼德海峡。