网上扬言暗杀改革党领袖法拉奇 伦敦警方拘一男

一名英国男子涉嫌在社交平台发送恐怖死亡恐吓，威胁将开枪射杀英国改革党（Reform UK）领导人法拉奇（Nigel Farage），遭伦敦警察局拘捕。据报，涉案男子在今年5月英国地方选举结束后，向法拉奇发送特定信息，扬言一旦法拉奇胜选，将会直接向其「头部开枪」。伦敦警方已正式介入扣查其电脑及手机，法拉奇则批评警方过往对网络人身安全威胁长年采取姑息态度

地方选举后发死亡恐吓 疑犯扬言胜选即下手

综合《每日电讯报》等外电报道，这起政治恐吓案发生于今年5月英国地方选举落幕后。涉案男子在社交平台X等渠道，公然向改革党领导人法拉奇发送具攻击性的威胁字眼，表示如果法拉奇在选举中获胜，将会毫不犹豫地面对面朝对方的头部开枪。不仅如此，该名男子其后更变本加厉，在法拉奇亲自发布有关改革党选举成绩的公开帖文下方，再次留言作出类似的枪杀威胁，行径猖獗。

伦敦警察局接报后高度重视，于当地星期二采取行动，以涉嫌发送恶意威胁信息为由，在寓所将该名涉事男子拘捕并即时带回警署问话。该男子随后获准保释候查。警方发言人强调，案件目前仍处于调查阶段，技术人员正对涉案男子所使用的手机、电脑等电子通讯设备进行深度法证检查，以搜集更多犯罪证据。

法拉奇斥警方长期姑息 称首次因网上恐吓主动拉人

对于是次伦敦警方迅速破案，当事人法拉奇坦言感到「罕见」。他向传媒透露，这是近年来英国警方首次针对他个人在社交平台所遭受的暴力威胁，采取主动的拘捕与执法行动。

法拉奇指，近年随著政治立场激化，他在网络上曾无数次遭遇类似的恐怖死亡恐吓与人身安全威胁，自己亦曾多次正式向警方报案求助。然而，过往英国警方态度消极，多次以有关言论「未达到刑事立案标准」或属于言论自由范畴为由不予理会，令他长期暴露于安全风险之中。外界分析指，随著近年西方政要接连遭遇实质遇袭事件，英国警方是次高调捕人，反映执法部门已开始收紧对政治暴力言论的容忍度。