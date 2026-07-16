世界杯2026｜美斯耶马决赛宿命对阵 18年前球王「帮洗白白」照再翻Hit

2026世界杯决赛戏码正式诞生，西班牙在准决赛以二比零轻取法国率先晋级，而卫冕冠军阿根廷今日（16日）凌晨亦以二比一绝杀英格兰出线。这项赛果，让刚满十九岁的西班牙新星拉明耶马（Lamine Yamal）如愿以偿，将在世界最高舞台上，正面迎战其儿时偶像兼阿根廷球王美斯（Lionel Messi）。随著两代巴塞隆拿巨星即将在决赛顶峰相见，美斯于十八年前为婴儿时期耶马洗澡的慈善月历照片，亦再度在网络上疯传，为这场世纪之战抹上一层传奇宿命色彩。

命运之手引更衣室相遇 害羞球王初见婴儿神童不知所措

在率先进行的准决赛中，狂牛军团西班牙表现依旧强势，凭借奥耶沙巴尔（Mikel Oyarzabal）及朴路（Pedro Porro）各建一功，以二比零淘汰夺冠热门法国，自二零一零年夺冠后，时隔十六年再度跻身世界杯决赛。西班牙今届赛事至今保持不败，防线更是坚不可摧，在晋级决赛的漫长过程中仅仅失掉一球。

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耶马在决赛前夕接受DAZN西班牙版访问时，曾被问到渴望在决赛面对英格兰还是阿根廷。这位年轻人毫不犹豫地选择了阿根廷，他坦言自己与偶像美斯都比当年「长大了一些」，并笑言：「我希望这能成真，我很想在世界杯决赛与美斯交手。」

这个看似遥不可及的儿时梦想，果然成真。阿根廷于香港时间今日（16日）凌晨对阵英格兰的赛事中，虽然一度陷入苦战，开局先被英格兰的哥顿（Anthony Gordon）攻破大门。然而，卫冕冠军展现出强大韧性，先由安素费南迪斯（Enzo Fernández）在比赛末段扳平比分；及至伤停补时阶段，后备上阵的悍将拿达路马天尼斯（Lautaro Martínez）接应美斯的精妙传中头槌顶入致胜一球，协助阿根廷以二比一逆转英格兰，正式成全了耶马与美斯的决赛宿命对阵。

美斯与耶马这段横跨近二十年的奇妙缘份，始于二零零七年。当时西甲豪门巴塞隆拿与联合国儿童基金会（UNICEF）合作拍摄二零零八年的慈善月历，并在耶马居住的加泰隆尼亚马塔罗（Mataró）罗卡方达（Rocafonda）社区举办抽签。耶马一家报名并幸运中奖，获得前往鲁营球场更衣室与球员合照的机会，而当时被分派与他们合照的，恰巧是年仅二十岁、刚被视为巴塞未来核心的美斯。

负责操刀拍摄的摄影师蒙福特（Joan Monfort）回忆起当年的情景，仍觉得不可思议。他透露，当时的美斯性格极为内向害羞，当他从更衣室走出来，看见浴盆里躺著一个只有数个月大、尚未懂得走路的婴儿耶马时，显得有些不知所措，甚至不知道该如何温柔地抱起他。命运的剧本在这一刻悄然写下，任凭当时现场的所有人，都无法想像到这两个相差二十岁的生命，日后会先后穿上巴塞隆拿的一号球衣，更会在世界杯决赛的战场上兵戎相见。

贫民窟走出的「304」骄傲 两代十号球星争夺至高荣誉

耶马成长于马塔罗的工人阶层社区罗卡方达。该社区由于移民人口集中，曾被外界贴上贫困与混乱的标签。然而，耶马用双脚为家乡正名。他每一次入球后，双手比出的「304」标志性庆祝动作，正是家乡邮区编号「08304」的缩写，以此向自己的草根出身与成长社区致敬。

这位在二零二四年欧洲国家杯以十六岁之龄一球成名、刷新欧国杯最年轻入球纪录的天才，在今届世界杯已蜕变为狂牛军团的进攻灵魂。刚满十九岁的他，即将在决赛挑战三十九岁、正处于职业生涯黄昏的美斯。十八年前，美斯在镜头前小心翼翼地扶著浴盆中懵懂的婴儿；十八年后，这名婴儿已成长为挺拔的绿茵巨兽，两人将各自披上国家队战袍，在世界足球的最高殿堂，为国家夺取至高无上的大力神杯。不论最终谁胜谁负，这段奇妙缘份，或许会成为世界杯历史上其中一章无法复制的传奇。