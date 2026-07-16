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世界杯2026｜ 夏兰特世界杯后首度携女友亮相 出席时装骚成全场焦点

即时国际
更新时间：03:30 2026-07-16 HKT
发布时间：03:30 2026-07-16 HKT

挪威国家队完成2026年世界杯赛事后，「人气王」球星夏兰特（Erling Haaland）未有停下脚步。他于7月13日返回挪威后，随即飞往意大利西西里岛（Sicily），并于翌日携同女友伊莎贝尔．霍格森．约翰森（Isabel Haugseng Johansen）盛装出席意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana举办的高级订制时装骚，两人甫现身即成为全场焦点。

夏兰特当晚身穿白色西装外套，配搭浅金色长裤及墨镜，并维持其标志性的马尾发型，散发潇洒型格；女友则穿上镶满亮钻的浅色连身长裙，配衬银白色手袋，造型高雅亮丽，二人以浅色系配搭展现夏日气息，吸引大批嘉宾及传媒目光。

 

夏兰特世界杯后首度携女友亮相时装骚，顿成全场焦点。
夏兰特世界杯后首度携女友亮相时装骚，顿成全场焦点。
夏兰特当晚身穿白色西装外套，配搭浅金色长裤及墨镜，并维持其标志性的马尾发型。
夏兰特当晚身穿白色西装外套，配搭浅金色长裤及墨镜，并维持其标志性的马尾发型。
除了夏兰特外，凭美剧《白莲花大饭店》（The White Lotus）走红的英国男星西奥．占士（Theo James）亦有现身，星光熠熠。
除了夏兰特外，凭美剧《白莲花大饭店》（The White Lotus）走红的英国男星西奥．占士（Theo James）亦有现身，星光熠熠。

今次活动由Dolce & Gabbana于西西里岛举行，属品牌一年一度的高级订制时装盛事。其中，名为「Alta Sartoria」的男装发布会，专门展示品牌高级男装订制系列，云集来自世界各地的名人及时尚界人士。

除了时装展览外，大会亦举行盛大晚宴及舞会。除了夏兰特外，凭美剧《白莲花大饭店》（The White Lotus）走红的英国男星西奥．占士（Theo James）亦有现身，星光熠熠。

夏兰特刚于世界杯结束精彩旅程，便迅速由绿茵场转战时尚舞台，再次展现其场外魅力。这位曼城射手今届世界杯表现抢眼，带领挪威历史性跻身八强，个人更攻入7球，成为赛事最受瞩目的球星之一，人气持续高企。如今现身国际时尚盛会，亦反映其影响力已由足球场延伸至时尚界。

挪威国家队13日凯旋回国，在皇家空军战机护航及奥斯陆机场的「彩虹水门礼」获民众英雄式接机，当夏兰特步出机舱时，镜头拍到他以左手紧紧抱着一只抱着空威士忌樽的毛绒「浣熊」标本，随即在网上掀起热话。而随着夏兰特的帖文疯传，同款商品立即大卖，有关商店网页显示，存货很快已被一扫而空。

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