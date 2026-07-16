伊朗局势｜美军炸伊朗东北陆路大动脉  图切断伊中交通 特朗普：或派地面部队

美军中央司令部（CENTCOM）于周三（15日）宣布，美军已完成对伊朗新一轮、长达90分钟的「晨间猛烈空袭」，对大通布岛（Greater Tunb Island）上的防御阵地实打击，这亦是美军连续第五天对伊朗本土开火。美国总统特朗普更发出最后通牒，要求伊朗重返谈判桌，否则下周将动武炸毁其桥梁及发电厂，甚至不排除出动地面部队。

美军连续五日施袭大通布岛 特朗普下通牒威胁炸发电厂

美军中央司令部发表声明，证实美军部队于美国东部时间周三上午6时（香港时间下午6时）起，对伊朗发动新一轮高强度空袭。在长达90分钟的突击行动中，美军出动大批制导弹药，轰炸霍尔木兹海峡战略要地大通布岛（Greater Tunb Island）上的伊朗海岸防御系统，以及巡航导弹的储存和发射阵地，至美东时间上午7时30分宣布完成行动。美方称，是次袭击旨在进一步消除伊朗军队用于威胁霍尔木兹海峡商船航运的军事力量。

除了南部海峡的激烈交火外，伊朗北部内陆亦成为美军的打击目标。伊朗伊斯兰革命卫队表示，美军在上周三曾发射战斧巡航导弹，越境袭击了伊朗东北部戈勒斯坦省靠近土库曼边境的一座关键铁路桥。《德黑兰时报》报道指，该座铁路桥在美军实施海上封锁期间，是伊朗运送食物、药物、工业原料等保命物资的陆路大动脉。

内地军事专家分析，美军这次将袭击目标由南部沿海向北部内陆转移，意图明显，旨在切断中国、俄罗斯与伊朗之间赖以维系的跨境陆路贸易走廊，从而对伊朗实施彻底的经济孤立。然而，分析亦指出，美军动用每枚成本高达过百万美元的昂贵「战斧」巡航导弹，去摧毁一座在短期内即可完全修复的民用铁路桥，在军事边际效应与成本效益上极不对称。

与此同时，美国总统特朗普早前向德黑兰政府发出极严厉的最后通牒，威胁除非伊朗立刻重返谈判桌，否则美军下周的打击范围将全面扩大至伊朗全国的关键民生基础设施，包括所有大型桥梁和发电厂。美军亦已奉命，再度重启对伊朗所有港口及海岸线的严格海上封锁。

自美军本月初重开战火以来，伊朗指控美军的连日轰炸已造成当地逾30名平民死亡，逾260人受伤。

伊朗导弹贴抗美标语 警告禁能源出口

面对美军的持续袭击，伊朗军方于周三发布发射导弹的实况片段。发射的导弹上贴有「特朗普想用商业策略对抗，伊朗则以神圣传统斗争」的抗美标语。伊朗伊斯兰革命卫队随即发表声明，对美军的海上封锁作出对等威胁，强调「区域内的能源出口应该由大家共享，否则任何人都别想出口」。

军事分析家指，伊朗可能部署透过也门胡塞武装，强行封锁通往红海的曼德海峡。届时，全球最关键的两条海上能源咽喉——霍尔木兹海峡与曼德海峡将同时陷入瘫痪。

作为对美军周二袭击的直接报复，革命卫队证实已在周三对位于巴林（Bahrain）的美军第五舰队总部发动大规模袭击，打击其指挥控制、物流、燃料及军备设施。同时，位于约旦和科威特的美军基地亦遭到伊朗导弹与无人机的猛烈狂轰。