「最上爱」命案｜男粉丝举债哄女神遭斩缆怒刺55刀夺命 一审判刑16年

以日本声优「最上爱」同名活动的22岁直播主佐藤爱里，去年3月在东京都新宿区街头被44岁男粉丝高野健一刺杀，案件源于二人的感情及钱财纠纷。东京地方法院15日对高野判处其有期徒刑16年，裁判长井户表示：「这是出于强烈杀意所犯下的残忍罪行。」

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案情指出，被告于去年3月11日，在新宿高田马场街头，用刀对正在进行直播的佐藤爱里至少刺了55刀，包括刺脸、割颈，致对方死亡。事发时佐藤边环绕山手线一圈边进行直播。

直播刺杀全程影响社会

判决指出，高野在路上狂刺佐藤约1分钟，在对方没有声音后，用直播中的手机拍受害人的脸，法官谴责被告「给受害者造成极大痛苦与煎熬，践踏了其尊严」。判决亦指出，杀人过程的声音及事后状况均被直播，「对社会造成重大影响」。

犯人甚至还冷血地说：「可能死了吧。」

法庭指男主值得同情

判决书亦提及，被告的好意被佐藤利用，共借出约255万日圆（约12.3万港元），随后却失去联系，导致被告陷入心理困境。被告在得知佐藤有隐瞒收入的行为后感到绝望，因而萌生杀意，认同「导致犯罪发生的种种情况，有值得同情的余地」。