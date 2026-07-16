男性秃头有意外好处？　研究指30岁前脱发前列腺癌风险降3成

秃头是令不少男性沮丧的问题，但有最新医学研究指出，年轻时就有掉发的男性，未来患上前列腺癌的风险显著降低近3成，甚至掉发越早患机会越低，风险可降低高达45%，这可能为有掉发困扰的男性带来另类安慰。

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这项最新研究刊登于《癌症流行病学》期刊，针对35岁至76岁的男性进行分析，探讨雄性秃与前列腺癌之间的关联性。研究团队发现，30岁前就有脱发的人，其患癌风险降低了29%。至于更早开始秃头的男性，不论是高侵袭性还是低侵袭性的前列腺癌，风险皆大幅下降45%。

研究人员指出，过去相关研究多聚焦于55岁以上的年长男性，今次则考虑到漫长的潜伏期，证实年轻时期的脱发是预测前列腺癌状况更具代表性的指标。

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二氢睪固酮导致毛囊萎缩

研究指出，脱发的原因之一是二氢睪固酮（DHT）过多——这种由睪固酮转化而成的荷尔蒙会阻碍毛囊吸收养分，导致毛囊萎缩，最终造成头发脱落。另一方面，睪固酮也有助于癌细胞的生长，和前列腺癌有关。然而研究发现却是越日脱发可降低前列腺癌风险，两者之间的关联尚不清楚，但研究人员怀疑，是男性荷尔蒙受体基因中的某种基因变异所影响。

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前列腺癌是香港男性的第4大致命癌症，早期几乎没有任何征兆，容易被患者忽略。医生提醒，男性若出现排尿困难，可能是前列腺肿大压迫膀胱或尿道所致，应提高警觉。与雄性秃一样，前列腺癌具有高度的基因遗传倾向，早期发现主要靠定期检查预防。