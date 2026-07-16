Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男性秃头有意外好处？　研究指30岁前脱发前列腺癌风险降3成

即时国际
更新时间：00:10 2026-07-16 HKT
发布时间：00:10 2026-07-16 HKT

秃头是令不少男性沮丧的问题，但有最新医学研究指出，年轻时就有掉发的男性，未来患上前列腺癌的风险显著降低近3成，甚至掉发越早患机会越低，风险可降低高达45%，这可能为有掉发困扰的男性带来另类安慰。

相关新闻：拜登确诊前列腺癌已转移至骨骼 正与家人及医生探讨治疗方案

拜登确诊前列腺癌，癌细胞已扩散至骨骼。
拜登确诊前列腺癌，癌细胞已扩散至骨骼。

这项最新研究刊登于《癌症流行病学》期刊，针对35岁至76岁的男性进行分析，探讨雄性秃与前列腺癌之间的关联性。研究团队发现，30岁前就有脱发的人，其患癌风险降低了29%。至于更早开始秃头的男性，不论是高侵袭性还是低侵袭性的前列腺癌，风险皆大幅下降45%。

研究人员指出，过去相关研究多聚焦于55岁以上的年长男性，今次则考虑到漫长的潜伏期，证实年轻时期的脱发是预测前列腺癌状况更具代表性的指标。

相关新闻：内塔尼亚胡患癌推迟2个月公布 称成功治疗早期前列腺癌

二氢睪固酮导致毛囊萎缩

研究指出，脱发的原因之一是二氢睪固酮（DHT）过多——这种由睪固酮转化而成的荷尔蒙会阻碍毛囊吸收养分，导致毛囊萎缩，最终造成头发脱落。另一方面，睪固酮也有助于癌细胞的生长，和前列腺癌有关。然而研究发现却是越日脱发可降低前列腺癌风险，两者之间的关联尚不清楚，但研究人员怀疑，是男性荷尔蒙受体基因中的某种基因变异所影响。

相关新闻：柬埔寨国王确诊前列腺癌留北京治疗 洪森暂代国家元首

前列腺癌是香港男性的第4大致命癌症，早期几乎没有任何征兆，容易被患者忽略。医生提醒，男性若出现排尿困难，可能是前列腺肿大压迫膀胱或尿道所致，应提高警觉。与雄性秃一样，前列腺癌具有高度的基因遗传倾向，早期发现主要靠定期检查预防。

最Hit
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
03:47
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
影视圈
5小时前
钟景辉追思会｜张达明坐轮椅到场  身形比4月时更瘦削  健康状况再惹关注
01:26
钟景辉追思会｜张达明坐轮椅到场  身形比4月时更瘦削  健康状况再惹关注
影视圈
9小时前
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
影视圈
6小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
19小时前
钟景辉追思会丨莫家尧激罕现身再踏演艺舞台向King Sir致敬 退出娱乐圈逾廿年掌管家族生意
钟景辉追思会丨莫家尧激罕现身再踏演艺舞台向King Sir致敬 退出娱乐圈逾廿年掌管家族生意
影视圈
6小时前
DSE放榜决意北上读大学！ 应届考生1原因弃本地升学 亲戚急劝退失败 网民：唔好干涉人决定...
八达通11大快闪优惠！惠康超市减$15/美心中菜减$50/跨境直通巴减$10 简单2步即领券
生活百科
10小时前
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
影视圈
15小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
5小时前
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
16小时前