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匈牙利国会通过修宪罢免总统苏约克 清除奥尔班势力

即时国际
更新时间：21:02 2026-07-15 HKT
发布时间：21:02 2026-07-15 HKT

匈牙利国会投票通过具争议的宪法第17修正案，罢免总统苏约克（Tamás Sulyok）。此举由总理毛焦尔（Péter Magyar）领导的新政府推动，旨在清除前总理奥尔班（Viktor Orbán）时期的政治影响力。

奥尔班4月大选惨败

由总理毛焦尔领导的蒂萨党（Tisza）在4月12日的选举中，意外地压倒性击败执政长达16年的奥尔班及其青民盟（Fidesz）。新政府凭借其在国会的三分之二多数优势，强行通过了宪法第17修正案。这是自新政府于5月初上任以来，国会最富戏剧性的一天。

相关新闻：匈牙利新政府撤销否决 欧盟重启乌克兰入盟谈判

匈牙利国会投票通过具争议的宪法第17修正案。 美联社
匈牙利国会投票通过具争议的宪法第17修正案。 美联社

根据法案，被视为奥尔班忠实支持者的总统苏约克，有5天时间签署这项形同「政治死刑」的修正案，或将修正案提交宪法法院审查。毛焦尔已表明，若苏约克选择后者，将对其启动弹劾程序。新政府亦敦促他为了国家利益、避免宪政危机而直接辞职。

现为反对党的青民盟议员在周一投票前集体退出国会以示抗议。青民盟指责，该修正案赋予政府任意罢免任何公职人员的权力。

自4月选举惨败后，青民盟一直处于震荡之中。前总理奥尔班本人几乎未在公开场合露面，甚至在周一离开匈牙利前往美国观看世界杯足球赛决赛。与此同时，党内二号人物古亚什（Gergely Gulyás）辞去议会党团领袖职务，加剧了该党的困境。

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