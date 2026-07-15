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美国对伊朗发动新一轮空袭 伊朗威胁进一步切断能源出口

即时国际
更新时间：20:23 2026-07-15 HKT
发布时间：20:23 2026-07-15 HKT

美国中央司令部宣布（CENTCOM），在美国东岸时间周三上午6时（香港傍晚6时）对伊朗发动新一轮空袭。司令部在一份声明中表示：「此次空袭旨在进一步削弱伊朗军队用于袭击霍尔木兹海峡商船的军事能力。」

美军周二深夜已实施了7小时的空袭中，打击霍尔木兹海峡附近及伊朗沿海地区的数十个军事目标。作为回应，伊朗伊斯兰革命卫队周三表示，已打击巴林、科威特和约旦境内的美国军事目标。

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伊朗南部阿巴斯港海军基地周日遭美军三艘水面无人艇袭击，发生剧烈爆炸。 右图显示其中一艘自杀式无人艇逼近基地。
伊朗南部阿巴斯港海军基地周日遭美军三艘水面无人艇袭击，发生剧烈爆炸。 右图显示其中一艘自杀式无人艇逼近基地。
美军首出动自杀式无人艇，炸伊朗潜艇维修基地。美联社
美军首出动自杀式无人艇，炸伊朗潜艇维修基地。美联社

革命卫队还威胁，将切断更多区域能源出口，并表示美国「必须做好准备，面对所有其他惠及美国及其盟友的出口通道被封锁的局面」。

美国指伊朗过去一周内攻击了7艘商船，导致近10名船员死亡、失踪或受伤。

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美军恢复对伊朗海上封锁　伊朗多地传爆炸声　伊媒：霍尔木兹海峡发生交火 。法新社
美军恢复对伊朗海上封锁　伊朗多地传爆炸声　伊媒：霍尔木兹海峡发生交火 。法新社

这场战争始于2月28日美国与以色列对伊朗发动空袭，随后引发伊朗对境内设有美军基地的海湾国家发动攻击，并阻碍霍尔木兹海峡的航行，导致全球能源供应严重中断。

上个月双方签署临时停火协议，原本旨在推动进一步谈判并达成永久停火，但重启谈判的进程陷入停滞。

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