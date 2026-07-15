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超臭尸花｜罕见2朵巨花魔芋同时盛开　加州逾7000人争住闻

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更新时间：19:30 2026-07-15 HKT
发布时间：19:30 2026-07-15 HKT

美国加州亨廷顿（Huntington）植物园2株「尸花」罕见同时盛开，吸引超过7000人争相参观，体验那股「腐肉恶臭」。 

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加州亨廷顿两朵尸花罕有地同时开花，7000人排队「闻臭」。 路透社
加州亨廷顿两朵尸花罕有地同时开花，7000人排队「闻臭」。 路透社

这2株「巨花魔芋」（Titan Arum）分别被命名为「Odorysseus」与「Odora」，上周相继开花。由于每次开花花期只有短短24至48小时，园方12日下午紧急公告，许多人为此罕见场景彻夜排队。

花期仅24至48小时

兰花收藏馆馆长布兰登（Brandon Tam）说：「他们被深深迷住了，有人足足排了3个小时，只为了看看尸花几分钟。」他认为，许多人因为尸花开始爱上植物，因为「这让大家更深刻地明白，植物也有属于自己的生命。」

加州亨廷顿两朵尸花罕有地同时开花，7000人排队「闻臭」。 路透社
加州亨廷顿两朵尸花罕有地同时开花，7000人排队「闻臭」。 路透社

「巨花魔芋」俗称「尸花」，原产地是印尼西苏门答腊，因为会发出类似腐肉的恶臭而闻名。臭味是为了吸引食腐甲虫与苍蝇前来授粉，事实上，「尸花」并非单一花朵，而是数百朵小花组成的巨大花序结构，高度可超过3.6米。它在短暂的花期结束后会枯萎，随后进入可能长达数年的休眠期。

野生尸花不到1000株

目前野生的尸花估计只剩下不到1000株。位于洛杉矶近郊圣马利诺市（San Marino）的亨廷顿植物园已培育尸花逾25年，目前园内有超过43株成熟个体，其中多株来自2002年成功授粉的母株。那次产生了数百颗种子，部分送给全美其他植物园，共同保育这个濒危物种。

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