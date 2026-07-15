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三藩市恶魔岛外海三层游艇翻倒 酿1死2失踪

即时国际
更新时间：18:15 2026-07-15 HKT
发布时间：18:15 2026-07-15 HKT

美国加州三藩市旅游胜地「恶魔岛」外海发生致命船难。一艘载有19人的三层大型游艇，在航行途中突然倾覆并迅速沉没。当地救援部门随即展开大规模海空搜救，在冰冷海水中救起多名落水人士，事件最终不幸造成至少1人死亡、2人失踪，另有一只随船宠物犬亦不幸溺毙。目前美国海岸防卫队已接手调查事故原因。

船只引擎运转漏油

当地时间周二（14日）下午，一艘三层浮筒游艇（pontoon boat）航行至距离恶魔岛（Alcatraz Island）仅约约550米的海域时突然翻覆。当局最初接获通报指船只疑似起火，惟消防及搜救人员赶抵现场时，发现船体已几乎完全沉没，现场并无起火迹象，但船只引擎仍在持续运转，并有大量燃油外泄。

冰冷海水增搜救难度

三藩市消防局长克里斯彭（Dean Crispen）表示：救难人员顶著急流，从冰冷的海水中陆续救起多名落水者。其中1人因伤势过重，送院抢救后宣告不治；另有3人受伤需留医治疗，其余13名获救者已安全送返岸上。不幸地，随船的一只宠物犬亦在事故中丧生。

目前仍有2人下落不明。三藩市消防局、美国海岸防卫队及警方随即派出多艘救援船只、潜水员，并出动多架直升机进行海空搜救。由于事发海域海流极为湍急，加上水面能见度欠佳，令搜救行动面临极大挑战。

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起火传闻被全盘否定 

针对事故起因，官员初步回应指现场并未发现任何火灾证据，现阶段不排除是受当时海象、船体结构状况或其他外在因素影响而导致翻覆。美国海岸防卫队已正式接手案件，将对涉事游艇的结构及当时的航行纪录展开全面调查，以厘清事故的真相。

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