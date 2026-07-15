巴西产科女员工骗家人怀孕 返医院「偷B」塞入袋断正

巴西特雷西纳（Teresina）一间医院的妇产科护理技术员向家人假称怀孕，为了圆谎竟在病假期间身穿手术服回医院，以抽血名义直接从家属身边抱走初生婴。她将孩子装进袋里，企图带离医院，所幸婴儿的姨母机警发现，及截住这名技术员，惊险对峙画面被监视器拍下。

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奥里塞利亚病假期间穿手术服回医院偷婴。 X

𬙂合外媒报道，巴西女子奥里塞利亚（Auricelia de Sousa Rocha）在「伊凡洁琳娜罗莎妇产科医院」（Evangelina Rosa Maternity Hospital）担任护理技术员，7月12日，她在病假期间身穿医护人员手术服混入医院。

讹称做检查抱走婴儿

险被偷走的婴儿阿姨贝娅特丽丝（Daniela Beatriz）忆述，当时奥里塞利亚走向刚生产完的妈妈，声称女婴要进行「足跟血筛检（heel prick test）」。由于妈妈仍在产后恢复中，由阿姨陪同奥里塞利亚带宝宝前往另一楼层。

奥里塞利亚起初将裹红毯的婴儿抱在手里，肩上有一个大袋。 X

抵达另一个楼层后，奥里塞利亚便露出马脚。丹妮拉表示：「她对我说，『我要进去这里，但妳要留在外面，因为这里不能让妳看到。妳先坐在长椅，我很快会把她带回来。』」

穿手术服背肩袋太奇怪

当时奥里塞利亚肩上就挂着一个黑色大袋，丹妮拉把宝宝交了出去，但她有不祥预感。奥里塞利亚起初穿手术服、肩扛黑色大袋，手中抱著裹红毯的婴儿；不久后，她换上了一件黑色连身裙，背着同一个黑色袋企图离开大楼。

奥里塞利亚（左2）换上裙子想走，婴儿阿姨（左3）上前对质。 X

此时丹尼拉察觉异状，立刻上前对质，并在走廊直接伸手抓住那个袋，过程被医院监视器拍下。丹妮拉惊恐表示：「当我质问她到底在干甚么、是不是真的员工时，她还狡辩自己确实是员工，但『事情不是妳想的那样』。」双方在医院拉扯，旁边的人见状也走过来。

警方13日将奥里塞利亚逮捕归案。经调查后发现，奥里塞利亚对家人谎称自己怀孕，家里还设了婴儿房，已准备好婴儿衣服、尿布、婴儿床以及洗澡盆。

奥里塞利亚辩护律师声称她患有思觉失调。警方则表示，即使她有精神健康问题仍要负上法律责任。