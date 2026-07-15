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印度青年月台抢手机失败 车上外悬空9公里遭事主狂掴

即时国际
更新时间：17:30 2026-07-15 HKT
发布时间：17:30 2026-07-15 HKT

印度一名年轻男子在火车月台企图抢夺窗边乘客的手机，怎料当场「起步失败」，反被乘客死死擒住。由于列车随即开动且不断加速，该名贼人被迫整个人「外挂」在车厢外，硬生生悬空拖行了长达9公里，期间一边被车上事主掌掴一边惨叫求饶。

上周五（10日）晚间，一班由曼西（Mansi）火车站出发的「Janhit Express」列车刚刚起动开行。月台上一名年轻男子见有机可乘，走近列车窗边，企图伸手抢夺一名靠窗座乘客的手机。不料，车内乘客反应极快，当场将男子的手肘牢牢捉住，令他无法脱身。随著列车不断加速，男子只能双脚悬空，整个人扒在车窗外，被迫跟随列车「狂奔」了长达9公里的路程。

贼人恳求乘客「千万要捉紧我」

目击者透露，列车行驶期间，车内乘客为了惩罚贼人，曾多次掌掴他。疑犯痛极之下不断求饶，但同时又因极度惊恐，哭著恳求乘客「千万要捉紧我」，场面滑稽。

虽然列车车速极快，但车厢内的乘客始终没有松开手，紧紧揪住他的手臂不放，避免他掉落轨道被卷入车底。直到列车抵达卡加利亚站（Khagaria）后，早已在月台守候的铁路警察及记者随即上前，合力将这名「外挂贼」当场拘捕。

贼人恳求乘客「千万要捉紧我」。X
贼人恳求乘客「千万要捉紧我」。X
贼人恳求乘客「千万要捉紧我」。X
贼人恳求乘客「千万要捉紧我」。X
贼人最终被捕。X
贼人最终被捕。X

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警方揭发疑犯报假名 

当地警方表示，被捕的青年过去已有盗窃和抢夺前科。虽然他被捕后在录影片段中曾透露自己的身份，但经警方调查后证实全属虚假资讯，目前警方将依涉及抢夺及危害乘客生命安全等罪名立案调查，并将其移送法院审讯。

事件影片在网上掀起热议，不少网民看后哈哈大笑，同时也纷纷大赞车厢内的乘客「有勇有谋」，认为他们既惩治了小偷，又紧抓对方不放，挽救了对方一命。

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