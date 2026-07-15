4中国男赴日捉百只濒危地龟图寄香港被捕 报道：有人曾在港药厂工作

日本海关去年10月破获濒危龟走私案，4名中国人涉嫌在冲绳非法猎捕百余只濒危物种「日本地龟」（又称琉球山龟），报称是「饼干」邮寄至香港。



其中20余岁主犯「李文」（化名）近日在看守所接受当地传媒受访，坦言因金钱压力而受同伙诱惑犯案。他透露，这种龟在黑市价钱可高达57万日圆（约2.75万港元）一只，当时他「只想到钱」才犯案。

当局2025年10月公布检获数十只活龟。 日本海关

据日本海关2025年10月24日的公告，3名香港人涉将约70只活龟寄往香港被捕。另有一名26岁中国籍男子在此前约一星期落网，涉嫌在西表岛捕捉食蛇龟（黄缘盒龟）及非法持有35只。

其中一名疑犯李文透露，他自小喜欢小动物，也曾养过乌龟。他在江苏苏州市某理科大学主修生物科技，专攻DNA研究，2022年毕业后在香港制药厂工作，因工作与人命攸关，高压环境下身心俱疲，做不到1年便辞职。

养龟同伙引诱下犯案

失业后他变成「躺平族」，因养龟兴趣结识同伙。在对方的煽动与金钱诱惑下，他以身试法。

当局2025年10月公布检获数十只活龟。 日本海关

李文在那霸看守所接受《冲绳时报》访问时凝重地忏悔说：「我当时脑里只想到钱，完全没注音意到周围。我把乌龟当成发财工具，因此没有会客观审视自己。一旦开始犯罪就无法回头，当时总觉得哪里不对劲。」

妄想杂交配种发大财

他表示，因内地市场偏爱圆滚滚的龟壳，他甚至想过将日本地龟与同样盗猎得来的「食蛇龟」（八重山黄缘盒龟）进行杂交，希望培育出兼具鲜艳色彩与圆润外型的新品种，在黑市大捞一笔。

「食蛇龟」（八重山黄缘盒龟）。 日本文化厅

在法庭上，李文竖起左手3根手指立誓：「无论是在日本还是中国，我绝不会再犯法。我会严厉地告戒自己。」他获判处缓刑后返回国，更更换电话切断与同伙联系，目前一边送外卖一边积极找工作，希望重新做人。