印度拖车暴力扯出ATM 巨响引流浪牛犬围观

继日前英国发生自动柜员机（ATM）整部被劫的案件后，印度奥迪沙邦（Odisha）巴拉索尔（Balasore）地区近日发生类似案件，一群窃贼驾驶黑色 SUV，直接用绳索将整部ATM猛力拖走，全程仅花费约3分钟。

猛烈拉扯火花四溅 惊动街头动物「凑热闹」

事件发生于上周六（11日）凌晨2时。影片显示，当时至少有5名歹徒乘黑色SUV抵达现场。他们先合力将ATM从地面撬起，接着用粗绳牢牢系在车尾，企图利用汽车的马力将整台机器拉出建筑物。

伴随烈巨响与四散的碎片，这番大动作惊醒了附近的一群流浪犬和牛只，牠们纷纷好奇地凑上前围观。期间绳索一度松脱，歹徒还不慌不忙地下车重新绑紧，随后继续开车将ATM拖行至偏僻处。歹徒在僻静处强行破坏ATM，搜刮完里面的所有现金后，直接将残骸丢弃在马路中央，随即驾车逃逸。

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警方成立专案追查

警方接获报案后展开搜捕，并已寻获被遗弃的ATM残骸，目前已正式立案并全力追缉涉案车辆与疑犯身分，不过暂未透露具体的损失金额。

居民呼吁警方必须正视问题、加强深夜巡逻，并采取更严格的防范措施，以防止类似的罪案再度发生。