英国宣布将禁青少年午夜至凌晨6时上社交媒体 停「无限卷动」防手机上瘾

英国首相施纪贤（Keir Starmer）上月宣布禁止16岁以下儿童使用社交媒体后，英国政府于当地时间周三进一步发布新政策，计划针对16岁至17岁的青少年实施深夜「社交媒体宵禁」。



为了防止青少年过度接触具成瘾性的应用程式，并确保他们获得充足睡眠，英国政府宣布将在明年春季，针对16及17岁青少年的Instagram及Facebook等平台，于午夜12时至凌晨6时之间默认启用限制功能，形同实施深夜宵禁。

相关新闻：社媒禁令｜澳洲出狠招强化监管 科企违规罚款翻倍至5亿港元

与此同时，当局计划对该年龄段的青少年强制启用出厂预设设定，以停用「无限卷动」（Infinite Scroll）及自动播放等令人上瘾的机制。新措施还将对18岁以下青少年使用人工智能（AI）聊天机器人实施限制，要求平台强制用户定期进行休息。

惟批评人士指出，这种非强制性的自愿限制手段极易流于形式，难以起到实质成效。



英国政府上月已正式跟随澳洲步伐，宣布全面禁止16岁以下儿童使用包括Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram及Facebook在内的主流社交媒体，相关法案预计将于2027年初正式生效。