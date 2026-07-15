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世界杯2026︱决赛剧码为阿根廷西班牙？ 5年前预言3：2比数网络疯传

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更新时间：13:35 2026-07-15 HKT
发布时间：13:35 2026-07-15 HKT

今届世界杯赛事进入后半阶段，社交平台近日疯传一则五年前的「预言」贴文。有网友在2021年预测，2026年世界杯决赛将由阿根廷以3比2击败西班牙。随著西班牙已率先晋级决赛，这项预测是否会成真，引发全球球迷热议，连体育界龙头媒体《ESPN》也转发关注。

相关新闻：世界杯2026︱英格兰若胜阿根廷杀入决赛 传施纪贤将「快闪」美国再呈辞

《ESPN》转发关注

该篇贴文由用户「dilemma」于2021年7月在X（前称Twitter）发布，内容简短写道：「阿根廷在2026年世界杯决赛以3比2击败西班牙。」

这位网友在5年前就预言2026世界杯的决赛赛果。actuallyimthe@X
这位网友在5年前就预言2026世界杯的决赛赛果。actuallyimthe@X
ESPN对这个预言也感到惊讶。
ESPN对这个预言也感到惊讶。

随著本届赛事推进，西班牙已顺利取得决赛席位，这则沉寂五年的贴文随即被网友翻出，吸引大批网民朝圣留言，质疑发文者是否为「时空穿梭者」。

体育界龙头媒体《ESPN FC》亦在官方社交平台转发并发问：「这真的会发生吗？」

预言将「阿英大战」推向高潮

不过，这项预言要完全实现，目前还差关键一步。阿根廷必须在即将到来的准决赛中击败英格兰，才能顺利晋级决赛与西班牙对决。这项社群话题无疑为接下来的「阿英大战」增添了更多场外焦点，阿根廷球迷纷纷留言集气，而英格兰球迷则期望能击败对手，打破这项网路传言。

网路上每天都有成千上万条赛事预测，最终被热烈讨论的往往是极少数符合现实的「幸存者偏差」结果。然而，无论这项预言是纯属巧合还是概率游戏，都已成功在世界杯尾声为球迷带来热门的讨论话题。

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