美国穆斯林摊贩惨遭狂砍15刀 疑犯认因宗教信仰行凶

美国犹他州一名48岁男子周一（13日）涉嫌在商场内持刀疯狂袭击一名穆斯林摊贩。事后，该名袭击者向执法部门供认，其动机完全源于对受害者宗教信仰的敌视，更狂言「企图消灭穆斯林」。目前疑犯已遭警方拘捕。

假意消费伺机行凶

根据犹他伊斯兰中心领袖透露的案发细节，嫌犯当时先刻意攀谈，询问受害者的姓名及信仰。随后，他假装要购买瓶装水，趁著受害者转身拿取物品、毫无防备之际，突然抽刀猛刺。受害者因其穆斯林身份而惨遭锁定，全身一共承受了15处刀伤，伤势危急，目前仍在医院接受紧急救治。

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法院拒绝保释

涉案男子拉森（Peter Michael Larsen）随后被警方逮捕，并依企图谋杀以及非法持有杀伤性武器等罪名，关押于盐湖县监狱。

路透社指出，当地警方在周二（14日）递交的法庭文件中强调，鉴于疑犯所展现的极端暴力倾向、仇恨意识形态，以及有预谋策划大规模伤亡事件的迹象，若允许其保释，将会对社会大众的安全构成无可估量的严重威胁。