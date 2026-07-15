Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国穆斯林摊贩惨遭狂砍15刀 疑犯认因宗教信仰行凶

即时国际
更新时间：12:31 2026-07-15 HKT
发布时间：12:31 2026-07-15 HKT

美国犹他州一名48岁男子周一（13日）涉嫌在商场内持刀疯狂袭击一名穆斯林摊贩。事后，该名袭击者向执法部门供认，其动机完全源于对受害者宗教信仰的敌视，更狂言「企图消灭穆斯林」。目前疑犯已遭警方拘捕。

假意消费伺机行凶

根据犹他伊斯兰中心领袖透露的案发细节，嫌犯当时先刻意攀谈，询问受害者的姓名及信仰。随后，他假装要购买瓶装水，趁著受害者转身拿取物品、毫无防备之际，突然抽刀猛刺。受害者因其穆斯林身份而惨遭锁定，全身一共承受了15处刀伤，伤势危急，目前仍在医院接受紧急救治。

相关新闻：苏格兰疑似反回教徒袭击事件酿5伤 网传赤裸男持武器街头揾目标

法院拒绝保释

涉案男子拉森（Peter Michael Larsen）随后被警方逮捕，并依企图谋杀以及非法持有杀伤性武器等罪名，关押于盐湖县监狱。

路透社指出，当地警方在周二（14日）递交的法庭文件中强调，鉴于疑犯所展现的极端暴力倾向、仇恨意识形态，以及有预谋策划大规模伤亡事件的迹象，若允许其保释，将会对社会大众的安全构成无可估量的严重威胁。

最Hit
DSE放榜2026状元名单．持续更新
01:15
DSE放榜2026状元名单．持续更新︱香港华仁书院状元患先天眼疾 沙田崇真首位状元：中一成绩下游 成功反弹
社会
2小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
6小时前
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛。路透社、美联社
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛
足球世界
7小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
20小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
2026-07-14 10:43 HKT
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
3小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
22小时前
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
01:24
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
影视圈
20小时前
路透社
世界杯2026｜十六强出局后仅一球员乘专机返国 巴西总统卢拉批国家队「丢架」
即时国际
11小时前
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学首诞状元刘子恬。(小图)左为校长陈伟佳。
DSE放榜2026｜浸大王锦辉中小学首名状元刘子恬曾跳级 冀入中大读脑神经科学
教育新闻
26分钟前