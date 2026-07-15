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世界杯2026︱英格兰若胜阿根廷杀入决赛 传施纪贤将「快闪」美国再呈辞

即时国际
更新时间：11:01 2026-07-15 HKT
发布时间：11:01 2026-07-15 HKT

2026年美加墨世界杯已进入白热化阶段。香港时间周四（十六日）凌晨，英格兰国家队将于准决赛中迎战宿敌阿根廷队，全球瞩目「三狮军团」能否自1966年夺冠以来，首度再次杀入世界杯决赛 。与此同时，场外亦传出一项政坛「快闪」计划。

赛事结束乘夜机回国

英国《泰晤士报》引述消息指，若英格兰队能于准决赛成功击败阿根廷晋级，上月已宣布辞任工党党，英国首相施纪贤（Keir Starmer）计划亲自前往美国，到现场（香港时间20日凌晨3时）为国家队助威。在球赛结束「数小时」后，再即时赶回伦敦，正式向英王查理斯三世递交辞呈。

报道分析指，美英两国的时差令这项极其紧凑的行程「勉强可行」。世界杯决赛将于美国东部时间19日下午3时（即英国时间晚上8时）开哨，若无意外应于当地时间下午六时（英国时间晚上11时）前结束 。施纪贤将立即搭乘约7小时的夜机返回伦敦。

按照规划，施纪贤预计于英国时间20日上午7时30分抵达伦敦，并于上午11时在唐宁街10号首相府外发表其任内最后一次全国公开演说。随后，他将前往白金汉宫觐见国王正式请辞。

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