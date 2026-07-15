纽约州开全美先例 为环保煞停建大耗电AI数据中心

全球争相兴建AI数据中心，惟当中对电力及冷却需求极大，长时间或对环境构成威胁。纽约州长胡楚 （Kathy Hochul）当地时间周二（14日）签署行政命令，暂停纽约州兴建用电规模达50MW（百万瓦）以上的数据中心，最长暂停一年，以保护居民及环境。全美约14个州正考虑采取类似做法，引发政界及业界的讨论。

因天气转热，资料中心高耗电及高耗水的影响更加庞大。不但加州多个地方政府陆续限制开发，洛杉矶郡及河滨郡多座城市亦暂停新建案。华盛顿州西雅图、科罗拉多州丹佛等大城市都暂缓相关措施。

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资料中心联盟高层迪欧里欧（Dan Diorio）声明指出，「这项暂缓措施将削弱纽约州经济，并向外界传达纽约州不欢迎企业投资的讯号，恐造成数千万美元投资陷入停滞或无法回收」。地方投资与就业机会将因暂停兴建数据中心而减少，同时可能降低美国在全球的AI地位，不少业界人士对此反对。

亚马逊、Google、Meta、微软等科技巨头已签署「电费支付者保护承诺」（Ratepayer Protection Pledge），自行承担新增发电与电网升级成本，以免将高额电费转移至百姓。