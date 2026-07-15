美官员证辉达已向中发货H200 传美再允3中企购Nvidia及AMD先进晶片

近日，美国商务部副部长凯斯勒（Jeffrey Kessler）向国会表示，有少量辉达H200晶片已向中国或香港发货。路透社报道，美方再允许3家中国企业采购英伟达（Nvidia）及超微半导体（AMD）的先进AI晶片。

据报，凯斯勒在美国联邦众议院外交事务委员会听证会上透露，H200已发货，但数量「非常少」。另外，商务部已向国会提交一份保密清单，列出H200发货申请及状态，阿里巴巴、腾讯、字节跳动亦获批。

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路透社引述文件及知情人士指出，中国电信设备制造商中兴通讯的子公司中兴康讯，以及中国伺服器制造商至索，已获得美国许可采购H200晶片；而中国云端运算公司金山软件的子公司珠海市横琴云享智胜网络技术公司，则能够使用超微的部分可与H200匹敌的晶片。这表示已不止龙头中国企业向美方争取先进晶片采购。