游日注意︱日本手足口病一周破1.5万宗达流行警报水平 当局吁避免共用毛巾

日本国立健康危机管理研究机构14日发布最新数据，显示当地手足口病疫情正持续升温。在6月29日至7月5日的一周内，日本全国定点医疗机构共接获15,845宗手足口病个案报告，较前一周的10,396宗大幅增加约五成二。平均每间医疗机构报告7.03宗，已超过5宗的基准值，意味著全国范围已达到流行警报水平。

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数据指出，在日本全国47个都道府县中，已有27个达到流行警报水平。若按平均每间医疗机构的个案数计算，岛根县、佐贺县及东京都高居全国前三位。

手足口病是由肠道病毒引起的传染病，在夏秋季节较常发生，且好发于婴幼儿，主要病征为手脚出现皮疹以及口腔水疱。该病多数经由飞沫或排泄物传播，患者通常一周内可痊愈，但在极少数情况下，可能会引发脑膜炎或脑炎等严重并发症。

面对疫情蔓延，日本厚生劳动省呼吁民众加强防疫措施，日常应勤洗手、避免共用毛巾，并妥善处理排泄物以防病毒传播。