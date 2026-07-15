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美国称将「系统性」削弱国际刑事法院 以保障美国主权

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更新时间：08:33 2026-07-15 HKT
发布时间：08:33 2026-07-15 HKT

美国周一（7月13日）宣布对国际刑事法院（ICC）展开全面行动，以「系统性削弱国际刑事法院运作能力」，使其无法对美国军人或政府官员采取行动，防止其以其他方式「威胁美国主权」。 美政府表示将向其他国家施压，要求他们退出ICC。此举意味着美国孤立ICC的力道大增，企图切断外界的政治与财政支持。

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国务卿鲁比奥透过影片声明说：「国际刑事法院和其盟友正在向我国发动战争，靠的不是子弹或导弹，而是法令、协定和所谓国际法的力量。」国务院官员说，美方「也将密切关注哪些国家会和我们站在同一阵线」。近年来，美方以ICC调查美方人员以及对以色列总理和前防长发出逮捕令为由，多次宣布制裁ICC的法官和检察官。

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