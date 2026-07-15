新加坡2名部长告彭博社诽谤胜诉 各获140万赔偿

新加坡国家安全统筹部长兼内政部长尚穆根、人力部长陈诗龙起诉美国彭博社（Bloomberg）及其记者诽谤，狮城高等法庭昨日判决2名部长胜诉，彭博社与撰文记者刘德伟（音译，Low De Wei）须向两人分别赔偿23万坡元（约140万港元）。

两名部长每人所获的赔偿，包括17万坡元一般损害赔偿金，及6万元加重损害赔偿金。法官解释，涉案文章影射两名内阁高官涉嫌严重违法行为，显然会降低他们在民众心目中的形象。考虑到彭博社属知名国际媒体，故造成的名誉损害更显著。

相关新闻：雨天过马路滑倒脚踝骨折 新加坡前空姐手术后肺栓塞骤逝

被影射进行不透明交易

这宗诽谤官司源于彭博社在2024年12月12日发布的《新加坡豪宅交易越发神秘》专题报道，内容涉及优质洋房交易，并提及尚穆根2023年以8800万坡元将其旧居出售给瑞银信托，及陈诗龙同年以近2730万坡元购入独栋洋房、且未申报买卖禁令的交易。原告控诉，文章穿插当地的30亿元洗钱案，影射两人利用体制漏洞进行不透明交易，以规避洗钱审查。在当地，买家支付定金后，可以向土地管理局申请买卖禁令，禁止卖家在合约完成前，把同一个房产转卖给其他人。不提交买卖禁令，这笔交易就不会第一时间出现在房地产交易数据库中，有助保持低调。

被告则坚称，文章旨在探讨新移民隐密置业的市场趋势，包括买家如何利用信托结构或不申报买卖禁令，来隐藏身份，指原告方解读牵强。法庭驳回被告说法，也拒绝接纳其援引英美法系中的「负责任报道」为抗辩理由，强调该原则并不适用于新加坡法律。法官指该文章的自然含义是，部长们利用缺乏制衡机制和资讯揭露要求的漏洞，以不透明的方式进行房产交易，其目的是为了掩盖交易，避免可能涉及洗钱的审查，因此构成诽谤。