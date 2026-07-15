伊朗局势︱特朗普「朝令夕改」撤收霍峡保护费 伊导弹袭两阿联酋油轮酿1死8伤

美国总统特朗普周一扬言，美国将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物，收取20%的保护费，令国际舆论哗然，巴西总统卢拉直言此举是「海盗行为」。特朗普昨日撤回收保护费提议，称由海湾国家直接投资美国代替。2艘油轮昨日在霍峡遭到伊朗导弹袭击，致1死8伤，加剧这条战略水道的紧张局势。

特朗普周一宣布，美军将恢复封锁伊朗港口，并由美方接管能源要道霍尔木莫兹海峡，说「基于公平原则，（美国）将对所有往来船只的载运货物征收20%费用，作为在这个全球极度动荡区域提供安全保障所需成本的补偿……相关程序和部署将立即启动」。他点名以色列、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋，受到美国「非常有效」的保护。白宫未透露更多细节，包括收费具体标准、如何执行等。

巴西总统卢拉指出，美国长期以来打击海盗，如今却要「自己成为海盗」，并形容「利用战争赚钱是不文明、不民主的行为」。他强调，巴西已因战事致粮食价格上涨。业内人士估算，如果按货物价值计费，原油通过霍运输的成本将暴涨。按照当前每桶约80美元的国际原油价格测算，一艘单次可运载200万桶原油的超大型油轮，仅通行费一项就需要额外支付约3200万美元。

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巴西总统曾斥海盗行为

日经亚洲报道，2月美伊战争爆发前，全球每天约有五分一的石油与天然气经霍峡运输，每天逾1500万桶燃料、价值至少达12亿美元。美国若真的对所有载运货物征收20%费用，每天估计可进帐约2.5亿美元（19.6亿港元）。

荷兰国际集团高级行业经济学家卢曼说，按照每桶油价约80美元测算，相当于每桶原油额外增加16美元成本。对于普通散货船、货柜船而言，通行成本也将随货物价值同步大幅上涨。

国际航运运营商对这一突如其来的消息深感震惊。一些业内人士直言，这本质上和「拦路抢劫」没有区别。特朗普昨日撤回收保护费提议，称由海湾国家直接投资美国代替。

连续3天进行空袭

美军中央司令部于美东时间周一夜间（伊朗时间周二）表示，美军当天对伊朗实施持续约5小时的空袭，打击伊境内多处军事目标，这是美军连续第三天打击伊朗。伊朗则针对美军在中东国家的基地进行反击。

阿联酋阿布扎比国家石油公司旗下两艘超大型油轮「蒙巴萨号」和「巴希娅号」昨日凌晨通过霍峡时遭巡航导弹袭击，造成1名印度籍船员丧生，另有8人受伤，两艘油轮均严重损坏。

阿联酋国防部指出，事发地点是霍峡南向航道、阿曼领海内，罹难者当时在「蒙巴萨号」上。伤者包括6名印度籍与2名乌克兰籍船员伤者，其中4人伤势严重。印度召见伊朗外交官提出抗议。

特朗普点名以色列、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋，受到美国「非常有效」的保护。